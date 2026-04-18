Эксперты отмечают появление американских спутниковых терминалов Starlink на российских дронах, атаковавших Киев и Харьков. Это указывает на возможное использование ВС РФ данной системы, несмотря на заявления Илона Маска. Тем временем, на фронтах СВО поступают новости об освобождении села Таратутино, ожесточенных боях за Константиновку и продвижении российских войск на Запорожском направлении, где противник несет значительные потери в живой силе и технике.

Эксперты российского телеграм-канала «Военная хроника» зафиксировали на российских беспилотных летательных аппаратах, участвовавших в атаках на Киев и Харьков, американские терминалы спутниковой связи Starlink . Эта информация, если она подтвердится, свидетельствует о том, что Вооруженные силы Российской Федерации, возможно, продолжают использовать спутниковую систему Starlink , хотя и в ограниченных объемах. Следует напомнить, что в феврале текущего года Илон Маск, основатель компании SpaceX, публично заявлял о начале ограничительных мер в отношении использования системы Starlink Вооруженными силами Украины. Специалисты отмечают, что использование такой спутниковой связи позволяет дронам, в частности «Гераням» и другим типам беспилотников, действовать на практически неограниченных дальностях, что существенно повышает их тактические возможности и эффективность. Данный факт вызывает обеспокоенность и требует дополнительного анализа со стороны военных экспертов и оборонных ведомств, поскольку использование передовых зарубежных технологий в военных целях может иметь серьезные последствия для хода конфликта.

Обстановка на различных направлениях и фронтах Специальной военной операции (СВО) остается напряженной, однако поступают и оперативные новости. С передовой приходят осторожные сообщения об освобождении населенного пункта Таратутино, расположенного в Сумской области Украины. Этот небольшой населенный пункт находится к юго-востоку от Краснополья, в непосредственной близости от границы с Белгородской областью Российской Федерации. Освобождение Таратутино, по мнению экспертов, будет иметь важное значение для расширения так называемой буферной зоны, которая призвана отделять приграничные российские регионы от территории, контролируемой украинскими националистическими формированиями, осуществляющими обстрелы мирного населения.

На Константиновском направлении российские военнослужащие продолжают вести интенсивные и кровопролитные бои, которые охватывают как сам город, так и его окрестности, о чем сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Попытки охватить город с северо-восточного направления пока не увенчались успехом, поскольку украинские вооруженные формирования удерживают окраины города Часов Яр. Для более эффективного охвата Константиновки с северо-западного направления критически важным является освобождение населенных пунктов Ильиновка и Долгая Балка, где в настоящее время разворачиваются наиболее ожесточенные боевые действия. Военные специалисты подчеркивают, что в современных условиях выявление и уничтожение позиций, с которых производятся взлеты беспилотников, а также ликвидация их операторов, имеют даже большее значение, чем тактическое занятие руин зданий или подвалов. Это связано с тем, что в городе украинские силы активно применяют беспилотники типа «Баба-Яга», а резервы, подтягиваемые украинским командованием, зачастую перемещаются на бронетехнике и пикапах, которые становятся уязвимыми целями для российских дроноводов. На северном въезде в город уже образовалось своеобразное «кладбище техники», где украинским бойцам становится все труднее маневрировать между уничтоженными бронемашинами и пикапами, что свидетельствует об эффективности действий российских войск.

На Запорожском направлении российская армия продемонстрировала активизацию своих действий в районе города Гуляйполе. По имеющимся данным, бойцы группировки «Восток» успешно прорвали оборону противника и заняли лесополосы, расположенные между населенными пунктами Воздвижевка и Верхняя Тарса. Об этом сообщает российский картографический ресурс DivGen. В настоящее время интенсивные боевые действия разворачиваются на окраинах населенных пунктов, и российские военнослужащие стремятся занять господствующие высоты в этом районе. Некоторые военные эксперты высказывают предположение, что в населенном пункте Воздвижевка украинские вооруженные формирования находятся практически в полуокружении. Однако другие специалисты пока не подтверждают эту информацию, указывая на необходимость получения более точных данных с поля боя. По официальным сводкам Министерства обороны Российской Федерации, за последние сутки в зоне ответственности группировки «Восток» украинские вооруженные формирования понесли значительные потери. Сообщается об уничтожении более 130 человек личного состава, двух самоходных артиллерийских установок, семи единиц автомобильной техники, пяти квадроциклов, четырех складов с боеприпасами и около 20 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Эти данные отражают продолжающуюся интенсивность боевых действий и результативность действий российской армии на данном направлении, несмотря на сложность обстановки и ожесточенное сопротивление противника. Особое внимание уделяется работе по нейтрализации средств воздушной разведки и атаки противника, что подчеркивает адаптивность российской военной тактики к современным условиям ведения боевых действий





