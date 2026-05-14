Россиянки прошли в четвертьфинал WTA 1000 в Риме

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно победили в паре на турнире WTA 1000 в Риме, пробившись в четвертьфинал. Они одержали победу над соперницами из Тайваня и КНР, преодолев дождь и ошибки соперниц.

На теннис ном турнире WTA 1000 в Рим е Мирре Андреевой предстояло сыграть в паре на следующий день после тяжелейшего и неудачного матча в одиночном разряде. В компании с Дианой Шнайдер игра получилась куда успешней: россиянки уверенно разобрались с соперницами и прошли в четвертьфинал .

Исполнить задуманное нашим теннисисткам не помешала и непогода. На позитиве под дождем 13 мая на теннисном турнире WTA 1000 в Риме в матче второго круга Мирра Андреева и Диана Шнайдер играли против Се Шувэй из Тайваня и Ван Синьюй из КНР. В матче первого круга россиянки одержали тяжелую победу над украинско-американским дуэтом в составе Людмилы Киченок и Дезире Кравчик. После Мирра провела еще два матча в одиночном разряде, а накануне в затяжном поединке уступила представительнице США Кори Гауфф.

Негатив из предыдущей игры Андреева постаралась оставить в прошлом. В очередной встрече все четыре участницы вышли на корт с хорошим настроением. Игра была равной, и только в восьмом гейме первой партии наши спортсменки оформили брейк. Счет 5:3 означал, что в случае успешной подачи Мирры сет остается за нашими теннисистками.

Но с победным завершением партии пришлось повременить. Дождь, который и до этого вынуждал участниц взять паузу и посидеть под зонтами, усилился. Когда игра продолжилась, Мирра, решившая в непогоду немного утеплиться, не сумела выиграть очко на своей подаче, а вскоре соперницы сравняли счет — 5:5. Ошибки соперниц На подаче Шнайдер россиянки вновь вышли вперед, но нужно было успешно сыграть и на подаче Шувэй.

К счастью, это удалось: соперницы не скупились на ошибки, поэтому после очередной из них наши теннисистки сетбол реализовали. В начале второй партии пары обменялись выигранными геймами на своих подачах, после чего девушки из России уверенно помчались к победе. Ван Синьюй / Фото: © Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ruТри выигранных гейма обеспечили Мирре и Диане преимущество, растерять которое было уже непросто.

При счете 4:1, да еще и с обилием ошибок у китаянок, ждать окончательной победы оставалось недолго. Одну свою подачу азиатки взяли, но затем наши спортсменки смогли дожать соперниц. Сперва добились успеха на подаче Шнайдер, а затем заработали три матчбола на подаче Шувэй. Один матчбол китаянки отыграли, причем радовались так, будто это они находились в шаге от победы.

Но затем Мирра и Диана добились своего, пускай и при определенной помощи троса. Шувэй и Синьюй продолжали улыбаться, веселились и Андреева с Шнайдер, у которых повод для радости был вполне конкретным. Девушки пробились в четвертьфинал, где сыграют против Анны Данилиной из Казахстана и Эйжей Мухаммад из США





