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Россия будет бить по целям на Украине

Политика News

Россия будет бить по целям на Украине
РоссияУкраинаВооруженные Силы
📆6/18/2026 2:25 PM
📰РИА Новости
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет регулярно бить по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил.

Россия будет регулярно бить по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ее вооруженных сил. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров . Он отметил, что слова недостаточно, и что президент объявил о проведении массированных групповых ударов после очередной выходки киевского террориста.

Лавров заявил, что армия в ответ будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами

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Россия Украина Вооруженные Силы Сергей Лавров МИД

 

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