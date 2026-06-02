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Россияне на «Ролан Гаррос»

Спорт News

Россияне на «Ролан Гаррос»
РоссиянеРолан ГарросМеншик
📆6/2/2026 9:45 PM
📰sportbox
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Россияне достигли четвертьфинала и полуфинала турнира, который традиционно считается одним из самых престижных в мире. Меншик обыграл бразильца Жоао Фонсеку, а Кырстя после поражения Андреевой высказался о ее талантах. Шнайдер разнесла опасную американку, Калинская обыграла Потапову, а Соболенко в двух сетах победила Касаткину.

Меншик обыграл бразильца Жоао Фонсеку в четвертьфинале, продолжавшемся 2 часа 44 минуты. Кырстя после поражения Андреевой: "Я обожаю Мирру. У нее есть все, чтобы выигрывать турниры Большого шлема и стать первой в мире".

Зверев стал первым полуфиналистом "Ролан Гаррос", а Марта Костюк вышла в полуфинал, где сыграет с Миррой Андреевой. Андреева стала рекордсменкой по количеству побед в матчах "Ролан Гаррос" среди игроков не старше 19 лет. Шнайдер разнесла опасную американку на "Ролан Гаррос", Калинская обыграла Потапову и впервые в карьере вышла в ¼ финала "Ролан Гаррос", а Соболенко в двух сетах победила Касаткину в третьем круге. Стала известна соперница Шнайдер по четвертому кругу "Ролан Гаррос"

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Россияне Ролан Гаррос Меншик Жоао Фонсеку Кырстя Андреева Шнайдер Американка Киз Потапову Касаткину Соболенко

 

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