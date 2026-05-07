Алексей Лихачев заявил о необходимости прекращения обстрелов Энергодара к концу мая для проведения ремонтных работ на объектах ЗАЭС при участии МАГАТЭ.

Глава государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев в своем недавнем обращении к представителям средств массовой информации затронул критически важные вопросы, касающиеся текущей ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Основным тезисом его выступления стало ожидание достижения конкретных договоренностей о введении временного режима тишины в районе расположения станции к концу мая. По словам руководителя госкорпорации, этот шаг является жизненно необходимым для проведения масштабных и ответственных ремонтных работ на объектах, которые напрямую связаны с функционированием крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Особое внимание было уделено тому, что данный процесс обсуждения проходит при активном участии международных экспертов и представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что подчеркивает глобальный масштаб проблемы и необходимость международного консенсуса для предотвращения техногенной катастрофы. Алексей Лихачев детально остановился на рисках, которые несут с собой любые военные действия в непосредственной близости от атомного объекта. Он подчеркнул, что любые удары по инфраструктуре города Энергодар не могут рассматриваться в отрыве от вопросов ядерной безопасности.

Поражение любого городского объекта или отдельных элементов оборудования самой станции неизбежно отражается на общей стабильности эксплуатации АЭС и существенно ухудшает условия работы персонала. Руководитель Росатома выразил крайнюю обеспокоенность тем, что игнорирование этих очевидных рисков является проявлением высшей степени цинизма и безрассудства. Безопасность сотрудников, которые в режиме реального времени поддерживают работоспособность реакторов и систем охлаждения, находится под постоянной угрозой, что может привести к росту числа ошибок из-за стресса и физического изнурения персонала, работающего в условиях постоянных обстрелов.

Ситуация в Энергодаре в последние дни значительно обострилась. Согласно имеющимся данным, украинские вооруженные силы на протяжении нескольких дней подряд осуществляют интенсивные атаки на городскую инфраструктуру. В частности, были зафиксированы удары по газораспределительной станции и жилым массивам, где проживают мирные граждане и сотрудники станции. Только за один день, 5 мая, в городской черте было зафиксировано более двадцати мощных взрывов, в результате которых серьезно постралительное имущество, включая уничтожение пяти автомобилей.

Кроме того, зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов по зданию администрации города Энергодар. Несмотря на серьезность атак, удалось избежать человеческих жертв среди сотрудников администрации, однако сам факт таких ударов свидетельствует о полном пренебрежении правилами безопасности в зоне влияния атомной станции. Особую тревогу вызывает состояние энергетической системы региона. В период с 30 апреля по 3 мая Энергодар оказался в ситуации полного отсутствия внешнего энергоснабжения из-за целенаправленного или случайного повреждения критически важного электротехнического оборудования.

В этот тревожный период работа всей жизненно важной инфраструктуры города и вспомогательных систем станции поддерживалась исключительно за счет резервных дизель-генераторов. Переход на автономное питание в таких масштабах всегда сопряжен с высокими рисками, так как резервные мощности предназначены для краткосрочного использования в экстренных ситуациях, а не для полноценного обеспечения города в течение нескольких суток.

Только к 5 мая специалистам удалось полностью восстановить электроснабжение, однако этот инцидент еще раз доказал уязвимость системы и необходимость немедленного прекращения огня для проведения капитального ремонта и модернизации поврежденных узлов связи и электропередач





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Росатом ЗАЭС Энергодар МАГАТЭ Ядерная Безопасность

United States Latest News, United States Headlines