Росавиация предупредила о корректировке рейсов в аэропорту Краснодара из-за временных ограничений

Росавиация предупредила пассажиров и авиакомпании о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропорту Краснодара ( Пашковский ). Причиной стали временные ограничения , введённые в ряде районов Краснодарского края.

Ведомство рекомендует заранее уточнять время вылета и прилёта, а также следить за обновлениями на официальных ресурсах. Ограничения связаны с проведением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности. В Росавиации отметили, что корректировки могут затронуть как внутренние, так и международные рейсы. Пассажирам, чьи рейсы будут изменены, предложат альтернативные варианты перелёта или возврат полной стоимости билетов.

Авиакомпании уже начали оповещать клиентов через SMS и электронную почту. Эксперты отмечают, что подобные ситуации происходят нередко и обычно длятся несколько дней. Аэропорт Краснодара продолжает работу в штатном режиме, однако возможны задержки. Путешественникам советуют прибывать в аэропорт заблаговременно и иметь при себе необходимые документы. Ситуация находится на контроле Росавиации и местных властей





