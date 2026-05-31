Росавиация: сверхзвуковые самолеты вернутся, несмотря на сложности
📆5/31/2026 4:46 PM
📰Vedomosti
Глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью информационной службе «Вести» заявил, что сверхзвуковые самолеты вернутся, несмотря на сложности. Он отметил, что время является ключевой ценностью и такие самолеты будут востребованы. Кроме того, он напомнил о советском сверхзвуковом пассажирском самолете Ту-144, который, по его мнению, «появился слишком рано для своего времени». Также он рассказал о работе над обликом сверхзвукового самолета следующего поколения и о первых в мире испытаниях интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета.

«Конечно, вернутся, потому что все гонятся за скоростью, мы хотим быстрее передвигаться. И авиация точно к этому придет», – сказал Ядров, добавив, что вопрос многогранный и связан с безопасностью и экономичностью. По словам главы Росавиации, сверхзвуковые технологии в гражданской авиации будут актуальны, несмотря на сложности. Он напомнил о советском сверхзвуковом пассажирском самолете Ту-144, который, по его мнению, «появился слишком рано для своего времени».

О работе над обликом сверхзвукового самолета следующего поколения. По его словам, проект реализуется совместно с коллегами из конструкторских бюро. На первом этапе планируется создать бизнес‑версию воздушного судна. Особое внимание уделяется снижению негативного воздействия на окружающую среду – в частности, решению проблемы звукового удара, который ограничивает возможности сверхзвуковых полетов.

Кроме того, прорабатываются перспективные экономические компоновки, включая схему «летающее крыло», хотя ее реализация относится к более отдаленной перспективе. первые в мире испытания интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета, которые реализуют концепцию полета «от терминала до терминала» в условиях кабины без остекления. Ту‑144 – советский сверхзвуковой пассажирский самолет, первый в мире лайнер такого типа. Его первый полет состоялся 31 декабря 1968 г. – на два месяца раньше британского Concord.

Самолет мог развивать скорость свыше 2400 км/ч, подниматься на высоту до 19 000 м и перевозить до 150 пассажиров; максимальная дальность полета достигала 6500 км. Ту‑144 недолго использовался для пассажирских перевозок (в т. ч. на маршруте Москва – Алма‑Ата), а позже применялся в испытаниях, исследованиях (включая анализ последствий аварии на Чернобыльской АЭС) и в сотрудничестве с NASA. Всего было построено 27 экземпляров

