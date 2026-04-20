Росатом планирует строительство третьего энергоблока Белорусской АЭС к 2026 году

Росатом планирует строительство третьего энергоблока Белорусской АЭС к 2026 году
📆4/20/2026 12:20 PM
📰Известия
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев анонсировал ключевые этапы подготовки к строительству третьего энергоблока Белорусской АЭС, включая выбор технологий ВВЭР-1200 и формирование юридической базы.

Российская государственная корпорация Росатом определила четкие временные рамки для реализации амбициозного проекта по расширению энергетической инфраструктуры Республики Беларусь. Согласно официальному заявлению генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева, озвученному в ходе международной промышленной выставки Иннопром.

Центральная Азия в Ташкенте, 2026 год станет ключевым этапом в процессе подготовки к строительству третьего энергоблока на Белорусской атомной электростанции, расположенной в Островце. В течение указанного периода эксперты приступят к формированию прочной юридической базы, разработке детальной экономической модели и непосредственному заключению договоров, которые станут фундаментом для возведения нового объекта генерации. Лихачев подчеркнул, что этот проект является закономерным продолжением большой программы развития мирного атома, реализуемой совместно с белорусскими партнерами. Техническая составляющая будущего энергоблока уже утверждена специалистами. В качестве основы будет использован реактор типа ВВЭР-1200, который по праву считается флагманским экспортным решением Росатома. Данная технология поколения 3+ обладает повышенными показателями безопасности, высокой эффективностью и надежностью, что было доказано успешной эксплуатацией уже работающих энергоблоков на площадке в Островце. Выбор именно этой реакторной установки свидетельствует о стремлении сторон обеспечить долгосрочную стабильность энергосистемы Белоруссии, минимизировать экологические риски и укрепить технологический суверенитет Союзного государства. Работа по проекту потребует слаженного взаимодействия профильных министерств и ведомств обеих стран, чтобы создать прозрачные и взаимовыгодные условия для реализации столь масштабной инвестиции. Важность данного шага подтвердил и министр энергетики Республики Беларусь Денис Мороз, который ранее сообщал о намерении Минска заключить рамочное соглашение с Росатомом именно в 2026 году. Политическое и экономическое сближение России и Белоруссии, сопровождающееся укреплением взаимодействия в сфере обеспечения энергетической безопасности, создает благоприятный климат для подобных инициатив. Следует отметить, что строительство третьего блока станет очередным этапом углубления интеграционных процессов. На фоне текущих вызовов, с которыми сталкиваются страны СНГ, наращивание мощностей в атомной энергетике выглядит как стратегически верное решение, направленное на преодоление энергодефицита и стимулирование роста промышленности. Успешный запуск новых мощностей позволит Белоруссии не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и рассматривает перспективы укрепления своего экспортного потенциала на региональном рынке электроэнергии, что в свою очередь положительно скажется на экономическом благосостоянии всего Союзного государства

Росатом Белорусская АЭС Атомная Энергетика ВВЭР-1200 Энергобезопасность

 

