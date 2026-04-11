Фанаты Криштиану Роналду требуют вернуть португальцу шесть голов, забитых на товарищеском турнире. Скандал разгорается вокруг статистики, а соперники обвиняют клуб игрока в нечестной борьбе.

Разгорелся скандал вокруг голов Криштиану Роналду , забитых на товарищеском Кубке арабских чемпионов в 2023 году. Крупные статистические порталы, такие как Transfermarkt, исключили эти голы из общей статистики португальского нападающего, что вызвало волну возмущения среди его поклонников. Сам футболист также отреагировал на ситуацию в социальных сетях, а его фанаты развернули активную кампанию в интернете, требуя пересмотра решения.

В то же время, соперники из клуба «Аль-Ахли» обвиняют «Аль-Наср», за который выступает Роналду, в нечестной игре, а Саудовская федерация футбола заявила о готовности разобраться в жалобах на судейство. Этот инцидент высветил хрупкость эго одного из величайших футболистов в истории и напомнил о его прежних, более конфликтных временах. \История с голами Роналду оказалась в центре внимания, несмотря на то, что турнир, на котором они были забиты, носит статус товарищеского. Однако для преданных фанатов португальца этот факт не имеет значения. Они обрушились с критикой на статистические порталы, требуя вернуть кумиру заслуженные, по их мнению, мячи. Платформа SofaScore, под давлением общественности, пошла на уступки и заявила о включении голов в статистику Роналду, подтвердив общее количество в 967 голов. Transfermarkt, в свою очередь, сохранил свою позицию, указав на 6 голов меньше, что вызвало недовольство фанатов. В одном из популярных фан-сообществ Роналду появилось сообщение, призывающее искать факты и не верить всему, что распространяется в интернете. Сам футболист оставил загадочный комментарий, который был воспринят как призыв к принятию ситуации. Международная федерация футбола (ФИФА), к которой апеллируют фанаты, обычно засчитывает голы, забитые в товарищеских турнирах, что ставит под вопрос статус Кубка арабских чемпионов. В данном контексте, сравнение с достижениями Пеле, которому ФИФА не засчитала только два гола в выставочном матче, подчеркивает сложность определения значимости различных матчей и турниров. \Ситуация с голами Роналду обнажила не только недовольство фанатов, но и проблемы в организации саудовского футбола. Недовольство соперников, особенно из «Аль-Ахли», вызвано судейскими решениями, которые, по их мнению, повлияли на исход матчей. Команда из Джидды выразила протест против судейства после выездного матча, в котором, как они считают, было упущено несколько пенальти. Этот скандал может привести к пересмотру правил подсчета голов, а также к более тщательному контролю за судейством в саудовской лиге. В то же время, пока руководство Саудовской Про-лиги может выдохнуть – ждать от самого статусного своего представителя очередного бойкота, по крайней мере из-за статистических войн, похоже, не стоит. Однако, напряженность в отношениях между клубами и недовольство судейством указывают на необходимость дальнейших реформ в саудовском футболе. Этот инцидент также подчеркивает важность объективной статистики и ее влияния на восприятие футболистов и их достижений





