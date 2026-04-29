Head Topics

Роналду ответил фанатам «Аль-Ахли» о победах в азиатской ЛЧ

Футбол News

📆4/29/2026 9:18 PM
📰sportsru
115 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 84% · Publisher: 63%

Криштиану Роналду отреагировал на шутливые напоминания болельщиков «Аль-Ахли» о двух подряд победах клуба в Лиге чемпионов Азии, а также на сравнения его достижений с достижениями Лионеля Месси. Обзор других футбольных событий: Лига чемпионов, саудовская лига, российские новости.

Криштиану Роналду ответил болельщикам саудовского клуба « Аль-Ахли », которые в шутливой форме напомнили ему о двух подряд победах команды в Лиге чемпионов Азии. Этот эпизод произошел во время послематчевого интервью португальского футбол иста.

Болельщики, находясь на трибунах, скандировали и выкрикивали слова поддержки, акцентируя внимание на успехах «Аль-Ахли» в азиатском футболе, подчеркивая, что клуб из Джидды дважды подряд завоевал этот престижный трофей. Реакция фанатов была воспринята как легкая провокация, направленная на сравнение достижений Роналду в европейской Лиге чемпионов и успехов его соперников в Азии. В ответ на реплики болельщиков, Роналду, известный своим сильным характером и конкурентоспособностью, не стал вступать в прямую полемику.

Вместо этого, он, как отмечают наблюдатели, предпочел проявить сдержанность и скромность, не акцентируя внимание на собственных достижениях. Этот эпизод вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и спортивных СМИ. Многие комментаторы отметили, что болельщики «Аль-Ахли» намеренно пытались задеть Роналду, напоминая ему о его относительно небольшом количестве побед в Лиге чемпионов по сравнению с другими выдающимися футболистами, в частности, с Лионелем Месси.

В частности, фанаты упомянули о разнице в количестве завоеванных «Золотых мячей» (5 у Роналду против 8 у Месси) и «Золотых бутс» (4 у Роналду против 6 у Месси), а также о том, что у Месси есть победа на Чемпионате мира, которой пока не может похвастаться Роналду. Параллельно с этим, в мире футбола продолжаются другие важные события. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1.

Голы были забиты с пенальти – Дьокереш реализовал один пенальти за «Атлетико», а Альварес – за «Арсенал». Судья матча назначил и отменил еще один одиннадцатиметровый удар. Экс-арбитры активно обсуждают спорные моменты судейства, высказывая различные точки зрения на правильность принятых решений. Также, в саудовской лиге «Аль-Наср», за который выступает Роналду, одержал 16 побед подряд и оторвался от «Аль-Хилаля» на 8 очков, имея при этом игру в запасе.

В российском футболе бывший судья Нигматуллин рассказал о своем судебном разбирательстве с экс-супругой, заявив о ее преступной деятельности и сокрытии активов за границей. Кроме того, комментатор Геннадий Генич отметил выдающуюся работоспособность 72-летнего комментатора Владимира Елагина во время матча «Атлетико» – «Арсенал», назвав его выход на работу в таком возрасте и темпе настоящим достижением

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-30 00:17:54