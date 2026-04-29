Роналду ответил фанатам «Аль-Ахли» о победах в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду отреагировал на шутливые напоминания болельщиков «Аль-Ахли» о двух подряд победах клуба в Лиге чемпионов Азии, а также на сравнения его достижений с достижениями Лионеля Месси. Обзор других футбольных событий: Лига чемпионов, саудовская лига, российские новости.

Криштиану Роналду ответил болельщикам саудовского клуба « Аль-Ахли », которые в шутливой форме напомнили ему о двух подряд победах команды в Лиге чемпионов Азии. Этот эпизод произошел во время послематчевого интервью португальского футбол иста.

Болельщики, находясь на трибунах, скандировали и выкрикивали слова поддержки, акцентируя внимание на успехах «Аль-Ахли» в азиатском футболе, подчеркивая, что клуб из Джидды дважды подряд завоевал этот престижный трофей. Реакция фанатов была воспринята как легкая провокация, направленная на сравнение достижений Роналду в европейской Лиге чемпионов и успехов его соперников в Азии. В ответ на реплики болельщиков, Роналду, известный своим сильным характером и конкурентоспособностью, не стал вступать в прямую полемику.

Вместо этого, он, как отмечают наблюдатели, предпочел проявить сдержанность и скромность, не акцентируя внимание на собственных достижениях. Этот эпизод вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и спортивных СМИ. Многие комментаторы отметили, что болельщики «Аль-Ахли» намеренно пытались задеть Роналду, напоминая ему о его относительно небольшом количестве побед в Лиге чемпионов по сравнению с другими выдающимися футболистами, в частности, с Лионелем Месси.

В частности, фанаты упомянули о разнице в количестве завоеванных «Золотых мячей» (5 у Роналду против 8 у Месси) и «Золотых бутс» (4 у Роналду против 6 у Месси), а также о том, что у Месси есть победа на Чемпионате мира, которой пока не может похвастаться Роналду. Параллельно с этим, в мире футбола продолжаются другие важные события. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1.

Голы были забиты с пенальти – Дьокереш реализовал один пенальти за «Атлетико», а Альварес – за «Арсенал». Судья матча назначил и отменил еще один одиннадцатиметровый удар. Экс-арбитры активно обсуждают спорные моменты судейства, высказывая различные точки зрения на правильность принятых решений. Также, в саудовской лиге «Аль-Наср», за который выступает Роналду, одержал 16 побед подряд и оторвался от «Аль-Хилаля» на 8 очков, имея при этом игру в запасе.

В российском футболе бывший судья Нигматуллин рассказал о своем судебном разбирательстве с экс-супругой, заявив о ее преступной деятельности и сокрытии активов за границей. Кроме того, комментатор Геннадий Генич отметил выдающуюся работоспособность 72-летнего комментатора Владимира Елагина во время матча «Атлетико» – «Арсенал», назвав его выход на работу в таком возрасте и темпе настоящим достижением





