Роналду повторил достижение Месси: вышел в стартовом составе на матче первого тура чемпионата мира-2026

В среду 41-летний Роналду вышел в стартовом составе португальской команды в матче первого тура чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго. Таким образом, Роналду повторил достижение аргентинца Лионеля Месси.

В среду 41-летний Роналду вышел в стартовом составе португальской команды в матче первого тура чемпионата мира-2026 против сборной ДР Конго. Таким образом, Роналду повторил достижение аргентинца Лионеля Месси .

Португалец также играл на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Для Роналду матч против ДР Конго стал 23-м на мундиалях, на его счету восемь голов. Прямую трансляцию игры Португалия — ДР Конго смотрите в эти минуты на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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Роналду ЧМ-2026 ДР Конго Месси Повторение Достижений Стартовый Состав Матч Первого Тура

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