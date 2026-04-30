Роналду раскритиковал саудовскую лигу, а «Арсенал» и «Атлетико» не поделили очки в Лиге чемпионов

Роналду раскритиковал саудовскую лигу, а «Арсенал» и «Атлетико» не поделили очки в Лиге чемпионов
РоналдуСаудовская ЛигаАрсенал
📆4/30/2026 1:25 AM
Криштиану Роналду выразил недовольство текущим состоянием саудовской лиги, отметив, что игроки слишком часто публикуют жалобы. В другом матче «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью в Лиге чемпионов, что вызвало споры вокруг решений арбитра.

Криштиану Роналду , нападающий саудовского клуба «Аль-Наср», высказался о текущем состоянии саудовской лиги, отметив, что видит множество проблем, которые необходимо решить. В интервью он подчеркнул, что игроки слишком часто публикуют жалобы на судей, лигу и проект в целом, что, по его мнению, не соответствует целям развития футбола в стране.

Роналду считает, что подобное поведение не только вредит имиджу лиги, но и мешает ей конкурировать с европейскими чемпионатами.

«Мы должны подавать пример не только здесь, но и для Европы, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира», – заявил он. На данный момент «Аль-Наср» лидирует в саудовской лиге с 16 победами подряд и 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя «Аль-Хилаля». Команда Джованни ван Бронкхорста имеет игру в запасе, что может еще больше укрепить ее позиции в турнирной таблице. В другом матче Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Атлетико» Мадрид со счетом 1:1.

Матч был омрачен спорными решениями арбитра, которые вызвали неоднозначную реакцию у тренеров и игроков. Микель Артета, главный тренер «Арсенала», выразил недовольство отменой пенальти в ворота «Атлетико» после контакта с Эзе.

«Был явный контакт, это против правил. Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния», – заявил Артета. В свою очередь, Диего Симеоне, тренер «Атлетико», также остался недоволен решением арбитра, считая, что контакт был минимальным и не заслуживал назначения пенальти.

«В первом тайме игра была равной, во втором мы были лучше «Арсенала», – отметил Симеоне. Экс-арбитр Фернандес в комментариях к матчу заявил, что контакт Ганцко и Дьокереша был игровым эпизодом, а рука Уайта была отставлена от тела, что и стало причиной назначения пенальти. В другом интервью Евгений Ловчев, бывший игрок сборной СССР, высказал свое мнение о карьере Захаряна, который перешел за границу.

«Захарян сломал свою карьеру ради перехода за границу. Любой ценой ехать в Европу – не выход. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы не могли на лавку посадить», – заявил Ловчев. Также в комментариях прозвучали мнения о работе «Пари НН».

Радимов отметил, что Шпилевский, придя в клуб, начал обучать всех играть в футбол, что он считает неприемлемым.

«Шпилевский влетел с ноги в РПЛ и начал всех обучать играть в футбол. Это неприемлемо, даже если лучше всех понимаешь», – заявил Радимов. В заключение стоит отметить, что «Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам в матче Лиги чемпионов – 18 ударов против 9. Гризманн попал в перекладину на 63-й минуте, но этого не хватило для победы

Роналду Саудовская Лига Арсенал Атлетико Лига Чемпионов

 

