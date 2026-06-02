Роман Гофман назначен 14‑м директором Моссад: новые задачи в противодействии Ирану

Генерал‑майор Роман Гофман, иммигрант из Белоруссии, возглавил израильскую внешнюю разведку. На церемонии присутствовали высшие государственные деятели, включая Биньямина Нетаньяху, который акцентировал внимание на роли белорусских иммигрантов и приоритетах Моссад в отношении Ирана.

Генерал‑майор Роман Гофман официально принял пост руководителя службы внешней разведки Израиля - Моссад . Официальная церемония назначения прошла в центральном здании ведомства, где собралось крупнейшее количество представителей высшего государства.

В мероприятии участвовали премьер‑министр Биньямин Нетаньяху, председатель Кнессета, министры обороны и иностранных дел, начальник Генерального штаба Израильских сил обороны, а также высокопоставленные чиновники из оборонного сектора. Кроме того, присутствовал бывший директор Моссад Давид Барнеа, который в течение последних лет возглавлял разведывательное управление и в последний момент передал полномочия своему преемнику. Во время своей речи Нетаньяху особо отметил, что путь Гофмана к руководству Моссадом был долгим и необычным.

Родившись в Белоруссии и переехав в Израиль в детском возрасте, будущий директор прошёл путь от молодого иммигранта до одного из самых влиятельных специалистов по стратегической разведке. Премьер подчеркнул, что вклад выходцев из стран бывшего Советского Союза, в частности из Белоруссии, имеет особое значение для развития израильского государства и его безопасности. Он также отметил, что под руководством Гофмана Моссад продолжит играть ключевую роль в защите национальных интересов, особенно в свете продолжающегося конфликта с Ираном.

Новый директор заявил, что одной из главных задач службы остаётся противодействие иранским влияниям, а также поддержка государственных инициатив по смене режима в Исламской Республике, если таковая будет необходима. Бывший глава Моссад Давид Барнеа, выступая в качестве свидетеля передачи полномочий, напомнил о последних достижениях разведывательного управления. По его словам, в течение последних лет Моссад успешно осуществлял операции в центре Тегерана, поставляя израильским вооружённым силам точные данные о военных и ядерных проектах Ирана.

Барнеа также подчеркнул, что работа в Тегеране была лишь одной из многих инициатив, направленных на поддержание стратегического преимущества Израиля в регионе. Он пожелал своему преемнику удачи и отметил, что новая администрация должна будет укреплять существующую сеть разведданных, расширять сотрудничество с международными партнёрами и поддерживать высокий уровень профессионализма и инноваций в сфере разведки.

Очевидно, что смена руководства в Моссаде происходит в критический момент, когда геополитическая обстановка на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой, а роль израильской внешней разведки - ключевой фактор стабилизации национальной безопасности





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Моссад Роман Гофман Израиль Иран Биньямин Нетаньяху

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