Роман Ротенберг поддержал Андрея Разина после инцидента на пресс-конференции

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил поддержку главному тренеру « Металлург а» Андрею Разину после инцидента на пресс-конференции, последовавшего за вторым матчем серии плей-офф КХЛ против « Ак Барс а».

Разин, обратившись к корреспонденту из Казани со словами «Где этот смурфик из Казани? Иди сюда, сейчас тебя узнает вся страна», провел с ним 12-минутную беседу в прямом эфире. Ротенберг подчеркнул, что тренеры имеют право на ответную реакцию, если журналисты переходят границы и провоцируют их. Он отметил, что эмоциональное состояние после матча, особенно проигранного, может быть очень напряженным, и тренеру сложно сдержаться.

Ротенберг напомнил о практике Олега Знарка, который давал тренерам время остыть перед пресс-конференциями, и подчеркнул, что жизнь Разина была непростой, особенно в 90-е годы. Он призвал журналистов задавать профессиональные вопросы, касающиеся игры, а не стремиться к хайпу и привлечению внимания к себе. Ротенберг также отметил важность медиа для развития хоккея, привлечения спонсоров и увеличения охвата аудитории. Он рассказал о работе хоккейной академии, где детей учат не только играть в хоккей, но и общаться с прессой, быть ораторами и развиваться разносторонне.

Ротенберг подчеркнул, что хоккей и медиа должны идти рука об руку, и что тренеры должны быть открыты для общения с журналистами. Он также выразил благодарность партнерам, которые поддерживают хоккей, и отметил, что цель – достичь уровня Александра Овечкина по медийной узнаваемости. В текущей полуфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» уступает «Ак Барсу» со счетом 1–2. Ротенберг уверен, что Разин правильно поступил, переведя ситуацию в шутку, и что важно помнить о гранях в любых вопросах, особенно после напряженных матчей.

Он также поделился своим опытом общения с журналистами, отметив, что важно сохранять уважение и помнить о влиянии на аудиторию, особенно на детей. Развитие хоккея, по мнению Ротенберга, невозможно без инвестиций и широкого медийного охвата, а для этого необходимо привлекать компании, заинтересованные в развитии спорта





