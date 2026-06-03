Роман Маргариты Симоньян о конце света попал в шорт-лист премии

Роман главного редактора пропагандистского канала RT Маргариты Симоньян о конце света попал в шорт-лист премии за художественную прозу. Книга вышла в июле 2025 года в издательстве АСТ и написана «в полном соответствии с библейскими пророчествами».

Захар Прилепин «Тума»;Среди прочих в шорт-лист попал роман главного редактора пропагандистского канала RT Маргариты Симоньян . 22 апреля, когда совет экспертов «Большой книги»лонг-лист премии, в номинации «Художественная проза» было 29 книг и имен.

Именно столько произведений и их авторов назвал председатель совета, писатель Андрей Аствацатуров во время прямой трансляции оглашения списка. Книги Симоньян в нем не было. Но на сайте и в телеграм-канале «Большой книги» вскоре был опубликован список из 30 претендентов. При этом пост в телеграме отредактировали и в нем оказалась книга Симоньян.

Директор премии Татьяна Восковская позже заявила, что строчка с книгой Симоньян изначально была в списке номинантов, но пропала из него при подготовке к пресс-конференции, на которой огласили лонг-лист. Книга Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вышла в июле 2025 года в издательстве АСТ. Это роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света. Книга написана «в полном соответствии с библейскими пророчествами», утверждали в издательстве





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