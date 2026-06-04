Роман Ротенберг высказался о смене руководства ИИХФ и возвращении России в международный хоккей

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал предстоящие выборы главы Международной федерации хоккея после ухода Люка Тардифа. Он выразил уверенность, что новые кандидаты, в том числе Франц Райндль, сделают всё для возвращения России в ИИХФ, отмечая, что отсутствие страны негативно сказывается на развитии мирового хоккея и доходах федерации.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о предстоящей смене руководства Международной федерации хоккея ( ИИХФ ). Ранее действующий президент Люк Тардиф сообщил, что покинет пост в октябре и не будет выдвигать свою кандидатуру на новые выборы . 73-летний функционер возглавлял ИИХФ с сентября 2021 года, сменив Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Ротенберг заявил, что необходимо забыть фамилию Тардифа, так как он уходит, и ожидать новые выборы. Он упомянул, что знает Франца Райндля и других кандидатов, которые любят хоккей и, по его мнению, сделают всё возможное для возвращения России в международный хоккей. Ротенберг подчеркнул, что отсутствие России приводит к деградации международного хоккея, негативно влияет на развитие сборных США и Канады, а также приводит к потере доходов ИИХФ.

Он отметил, что без России Финляндия, Швеция и Латвия получают те доходы, которые раньше были у России. По его мнению, для прогресса в международном хоккее необходимы инновации и новая игровая модель.

В интервью также затрагивались темы, связанные с другими аспектами хоккея: сравнение Лионеля Месси и Криштиану Роналду, мнение о занятии Ларионовых в СКА, комментарии Вячеслава Фетисова относительно матча торговых палат России и США, оценка Никитой Дыняком игры Радулова, мнение Алексея Дементьева о важности выступления российских игроков в НХЛ, заявление Ларионова о Тардифе, а также мнение агента Коттона о переходе в ЦСКА. Основной акцент, однако, сделан на позиции Ротенберга относительно будущего ИИХФ и необходимости возвращения России в международные структуры





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ИИХФ Роман Ротенберг Люк Тардиф Франц Райндль Возвращение России Хоккей Выборы Международная Федерация Хоккея Федерация Хоккея России

United States Latest News, United States Headlines