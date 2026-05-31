Российский защитник сборной Швейцарии Роман Йоси признан лучшим игроком чемпионата мира по хоккею‑2026. В десяти матчах турнира он набрал 12 очков (5+7). Лучшим вратарем чемпионата мира по версии организаторов стал Хенрик Хаукеланд (Норвегия), Йоси признали лучшим защитником, канадца Маклина Селебрини — лучшим нападающим. Нападающие: Маклин Селебрини (Канада), Свен Андригетто (Швейцария), Александр Барков (Финляндия). Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею Золотой гол в овертайме Консты Хелениуса. Швейцария - Финляндия. 0:1 (видео). Чемпионат мира. Финал. Хоккей

