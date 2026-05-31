Российский защитник сборной Швейцарии Роман Йоси признан лучшим игроком чемпионата мира по хоккею‑2026. В десяти матчах турнира он набрал 12 очков (5+7). Лучшим вратарем чемпионата мира по версии организаторов стал Хенрик Хаукеланд (Норвегия), Йоси признали лучшим защитником, канадца Маклина Селебрини — лучшим нападающим. Нападающие: Маклин Селебрини (Канада), Свен Андригетто (Швейцария), Александр Барков (Финляндия). Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею Золотой гол в овертайме Консты Хелениуса. Швейцария - Финляндия. 0:1 (видео). Чемпионат мира. Финал. Хоккей

Защитник сборной Швейцарии Роман Йоси признан лучшим игроком чемпионата мира по хоккею‑2026 . В десяти матчах турнира он набрал 12 очков (5+7). Лучшим вратарем чемпионата мира по версии организаторов стал Хенрик Хаукеланд (Норвегия), Йоси признали лучшим защитником, канадца Маклина Селебрини — лучшим нападающим.

Нападающие: Маклин Селебрини (Канада), Свен Андригетто (Швейцария), Александр Барков (Финляндия). Сборная Финляндии обыграла команду Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею Золотой гол в овертайме Консты Хелениуса. Швейцария - Финляндия. 0:1 (видео). Чемпионат мира. Финал. Хокке





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Роман Йоси Лучшим Игроком Чемпионата Мира По Хоккею‑2026 Хенрик Хаукеланд Лучшим Вратарем Чемпионата Мира По Версии Орга Маклина Селебрини Свен Андригетто Александр Барков Сборная Финляндии Команду Швейцарии Золотой Гол В Овертайме Консты Хелениуса Швейцария - Финляндия 0:1 (Видео) Чемпионат Мира Финал Хоккей

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– 1-я команда НХЛ, вышедшая в финал Кубка Стэнли с 12-1 по сумме 3 серий при текущем формате плей-офф«Каролина» обыграла «Монреаль» (4-1) в финале Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли-2026.

Read more »

Как минимум 2 российских хоккеиста выиграют Кубок Стэнли в 3-м сезоне подрядВ финальной серии Кубка Стэнли-2026 встретятся «Каролина» и «Вегас».

Read more »

ЧМ-2026. 1/2 финала. Швейцария сыграет с Норвегией, Канада против ФинляндииПродолжается чемпионат мира по хоккею-2026.

Read more »

Швейцария — Норвегия: прогноз Дарьи Мироновой на игру 1/2 финала ЧМ-2026 по хоккеюШвейцария — Норвегия: прогноз Дарьи Мироновой на игру 1/2 финала ЧМ-2026 по хоккею

Read more »

Каменский о Норвегии в полуфинале ЧМ: «Сборная поднимается в уровне хоккея, у них много ребят играют в НХЛ. И влияет, что России нет. Не смотрю турнир»Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выход Норвегии в полуфинал ЧМ по хоккею-2026.

Read more »

Канада — Финляндия: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал хоккейного ЧМ-2026Канада — Финляндия: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал хоккейного ЧМ-2026

Read more »