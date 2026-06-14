Роль МАГАТЭ в ядерном урегулировании США-Иран и перспективы Договора о нераспространении ядерного оружия

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал официально закрепить участие агентства в контроле за выполнением возможной ядерной сделки между США и Ираном. Он также высказался в защиту Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и предположил, что любое подобное соглашение потребует всеобъемлющих мер мониторинга.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал официально закрепить участие агентства в контроле за выполнением возможной ядерной сделки между США и Ираном, Yonhap. Он подчеркнул, что мониторинг и верификация станут ключевыми элементами его роли в случае достижения такого соглашения.

По словам Гросси, как только стороны договорятся и запросят проверку, он будет вынужден обратиться за разрешением в совет управляющих агентства.

"Самое важное для агентства – это верификация, и тот факт, что мы будем частью урегулирования, является очень важной формальностью, которая необходима", – заявил Гросси во время встречи с журналистами на полях семинара, организованного агентством для представителей глобальных СМИ, включая агентство Yonhap. Гросси также предположил, что любое подобное соглашение, скорее всего, потребует всеобъемлющих мер мониторинга. Отвечая на вопросы о роли МАГАТЭ в современных условиях, Гросси заявил, что миссия агентства уже эволюционирует на фоне конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что без экспертных проверок и инспекций безопасности со стороны МАГАТЭ доверие к ядерным программам невозможно.

"Люди будут больше доверять МАГАТЭ, чем национальным правительствам", – отметил он. Глава агентства также высказался в защиту Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), назвав его "прочным элементом международного права", который следует защищать, несмотря на "огромную неопределенность". По словам Гросси, ДНЯО далек от совершенства, но является относительно успешным договором. При этом он констатировал, что в мире растет интерес к атомной энергии, и идеологической оппозиции ей больше нет.

США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, согласно которому Иран обязуется не создавать ядерное оружие и урегулировать вопрос с запасами обогащенного урана. При этом конкретные шаги по дальнейшему ограничению иранской ядерной программы предполагается закрепить отдельным соглашением в будущем. Иран согласился открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход судов после возможного подписания меморандума с США, Fox News. По словам президента США, ключевые параметры будущих договоренностей получили одобрение всех участников переговорного процесса. В связи с этим Вашингто





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