Роль СПО в подготовке высококвалифицированных кадров для технологического лидерства страны

Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников рассказал о современном формате подготовки специалистов и роли среднего профессионального образования ( СПО ) в решении задач технологического лидерства страны. 12 мая на стратегической сессии в Координационном центре правительства председатель правительства Михаил Мишустин поставил задачу: "Очень важно понимать, каких специалистов, для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда.

Они очень быстрые, и, без сомнения, эта точечная настройка, когда изменения на рынке труда, потребности в профессиях находят свое отражение в подготовке кадров, — это то, что мы должны реализовать". Сегодня эта настройка уже идет полным ходом. К 2030 году экономике потребуется 1,7 млн квалифицированных специалистов и на местах это понимают. Регионы вместе с бизнесом формулируют конкретный запрос: сколько человек, каких профессий и для каких предприятий нужно подготовить уже завтра.

Это не бюрократические процедуры — живой заказ на кадры. Все это подкреплено конкретными фактами и исследованиями. Так, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что среднее профессиональное образование сегодня позволяет готовить специалистов под кадровую потребность предприятий. Согласно прогнозу Минтруда России, 65% замещающей кадровой потребности рынка труда — это специалисты с СПО.

Опора на "Профессионалитет" Рабочие профессии — это 23 миллиона занятых, почти треть всей рабочей силы страны. Причем 68,7% из них имеют диплом именно СПО. Проект "Профессионалитет" стал главным инструментом изменений. 60% его кластеров (356 центров) ориентированы на технологические отрасли. В проекте задействовано 1038 колледжей и более 1300 предприятий-партнеров.

Полмиллиона бюджетных мест отдано под технические специальности. Каждый кластер создается под конкретный запрос региона и реального бизнеса. Предприятия участвуют в разработке учебных программ, поставляют в колледжи современное оборудование, а их специалисты напрямую работают со студентами, передавая практические знания — то есть именно то, что реально нужно на производстве. Выпускники приходят на заводы, обладая актуальными компетенциями, и готовы к работе с первого дня.

Чемпионатное движение Особенно ярко связка "образование — бизнес" проявляется на площадках Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы". Это механизм, который позволяет сверять образование с реальными потребностями экономики, обновлять стандарты и подходы. 89% компетенций движения работают на промышленность и технологическое лидерство России. Бизнес-сообщество активно включается в работу: представители ведущих компаний участвуют в разработке заданий, формируя их содержание под реальные производственные задачи. Такая вовлеченность говорит о многом.

Бизнес видит в движении "Профессионалы" свою кадровую опору. Компании не просто поддерживают чемпионаты — они находят здесь будущих сотрудников, приглашая лучших участников на стажировки. Система СПО постоянно исследуется, специалисты анализируют тенденции рынка труда, собирают обратную связь от работодателей и регионов. Это позволяет оперативно корректировать программы и точно настраивать подготовку кадров.

Роль наставников Но за любой программой стоит живой человек — наставник, отмечает Сергей Кожевников. Именно наставник превращает теорию в практику. Поэтому важнейшая часть работы — подготовка педагогов и мастеров производственного обучения. В Калуге и Нижнем Новгороде работают федеральные технопарки профессионального образования с 41 лабораторией, а президент поручил масштабировать этот опыт на всю страну.

В системе последовательно повышают квалификацию мастеров производственного обучения — как в колледжах, так и на заводах.

"Система СПО сегодня объединяет усилия государства, бизнеса и регионов. Работа на опережение позволяет формировать кадровый контур будущего, где колледжи становятся центрами инноваций. И результаты этой работы уже есть: колледжи и техникумы выпускают специалистов, обладающих современными знаниями, готовых решать сложные задачи и работать на высокотехнологичном производстве. Точечная настройка, о которой говорил председатель правительства, дает конкретный результат — квалифицированные кадры для российской экономики", — заключил Сергей Кожевников





