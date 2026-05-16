Head Topics

Роль СПО в подготовке высококвалифицированных кадров для технологического лидерства страны

Образование News

Роль СПО в подготовке высококвалифицированных кадров для технологического лидерства страны
СПОСреднее Профессиональное ОбразованиеТехнологическое Лидерство
📆5/16/2026 1:57 PM
📰aifonline
192 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 122% · Publisher: 68%

Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников рассказал о современном формате подготовки специалистов и роли среднего профессионального образования (СПО) в решении задач технологического лидерства страны. Он также обсудил участие регионов, бизнеса и государства в формировании кадрового контура будущего, а также роль чемпионатов в оценке соответствия образования потребностям экономики.

Ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников рассказал о современном формате подготовки специалистов и роли среднего профессионального образования ( СПО ) в решении задач технологического лидерства страны. 12 мая на стратегической сессии в Координационном центре правительства председатель правительства Михаил Мишустин поставил задачу: "Очень важно понимать, каких специалистов, для каких отраслей и в каких регионах предстоит подготовить, чтобы своевременно реагировать на изменения рынка труда.

Они очень быстрые, и, без сомнения, эта точечная настройка, когда изменения на рынке труда, потребности в профессиях находят свое отражение в подготовке кадров, — это то, что мы должны реализовать". Сегодня эта настройка уже идет полным ходом. К 2030 году экономике потребуется 1,7 млн квалифицированных специалистов и на местах это понимают. Регионы вместе с бизнесом формулируют конкретный запрос: сколько человек, каких профессий и для каких предприятий нужно подготовить уже завтра.

Это не бюрократические процедуры — живой заказ на кадры. Все это подкреплено конкретными фактами и исследованиями. Так, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что среднее профессиональное образование сегодня позволяет готовить специалистов под кадровую потребность предприятий. Согласно прогнозу Минтруда России, 65% замещающей кадровой потребности рынка труда — это специалисты с СПО.

Опора на "Профессионалитет" Рабочие профессии — это 23 миллиона занятых, почти треть всей рабочей силы страны. Причем 68,7% из них имеют диплом именно СПО. Проект "Профессионалитет" стал главным инструментом изменений. 60% его кластеров (356 центров) ориентированы на технологические отрасли. В проекте задействовано 1038 колледжей и более 1300 предприятий-партнеров.

Полмиллиона бюджетных мест отдано под технические специальности. Каждый кластер создается под конкретный запрос региона и реального бизнеса. Предприятия участвуют в разработке учебных программ, поставляют в колледжи современное оборудование, а их специалисты напрямую работают со студентами, передавая практические знания — то есть именно то, что реально нужно на производстве. Выпускники приходят на заводы, обладая актуальными компетенциями, и готовы к работе с первого дня.

Чемпионатное движение Особенно ярко связка "образование — бизнес" проявляется на площадках Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы". Это механизм, который позволяет сверять образование с реальными потребностями экономики, обновлять стандарты и подходы. 89% компетенций движения работают на промышленность и технологическое лидерство России. Бизнес-сообщество активно включается в работу: представители ведущих компаний участвуют в разработке заданий, формируя их содержание под реальные производственные задачи. Такая вовлеченность говорит о многом.

Бизнес видит в движении "Профессионалы" свою кадровую опору. Компании не просто поддерживают чемпионаты — они находят здесь будущих сотрудников, приглашая лучших участников на стажировки. Система СПО постоянно исследуется, специалисты анализируют тенденции рынка труда, собирают обратную связь от работодателей и регионов. Это позволяет оперативно корректировать программы и точно настраивать подготовку кадров.

Роль наставников Но за любой программой стоит живой человек — наставник, отмечает Сергей Кожевников. Именно наставник превращает теорию в практику. Поэтому важнейшая часть работы — подготовка педагогов и мастеров производственного обучения. В Калуге и Нижнем Новгороде работают федеральные технопарки профессионального образования с 41 лабораторией, а президент поручил масштабировать этот опыт на всю страну.

В системе последовательно повышают квалификацию мастеров производственного обучения — как в колледжах, так и на заводах.

"Система СПО сегодня объединяет усилия государства, бизнеса и регионов. Работа на опережение позволяет формировать кадровый контур будущего, где колледжи становятся центрами инноваций. И результаты этой работы уже есть: колледжи и техникумы выпускают специалистов, обладающих современными знаниями, готовых решать сложные задачи и работать на высокотехнологичном производстве. Точечная настройка, о которой говорил председатель правительства, дает конкретный результат — квалифицированные кадры для российской экономики", — заключил Сергей Кожевников

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

СПО Среднее Профессиональное Образование Технологическое Лидерство Кадровый Контур Региональное Участие Бизнес-Сообщество Наставники Технологические Парки Кадровые Потребности Прогноз Минтруда России Проекты \Профессионалитет\ Всероссийское Чемпионатское Движение \Професси

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-16 16:57:22