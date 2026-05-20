Роль Кремля в китайских социальных сетях

Российский лидер, Владимир Путин, снял пиджак перед посадкой в автомобиль в аэропорту Китая, провокируя восторженные обсуждения и интерпретации в китайском интернете. Некоторые пользователи увидели в этом жесте отражение доверительных отношений между Москвой и Пекином.

Видео с участием президента России Владимир Путин стало вирусным в китайских социальных сетях после его приезда в КНР.

Поводом для обсуждений стал эпизод в аэропорту, где российский лидер перед посадкой в автомобиль спокойно снял пиджак. Об этом в китайском интернете ролик быстро разошёлся с хештегом «чувствует себя как дома'. Пользователи начали активно публиковать и обсуждать кадры, а местные СМИ подключились к интерпретации жеста. Китайские издания отмечают, что в русской культуре снятие пиджака в определённой ситуации может восприниматься как переход к более неформальной и комфортной обстановке.

На этом фоне поведение Путина многие трактовали как демонстрацию уверенности и раскованности. СМИ сообщают, что в Китае подобные детали поведения политиков нередко воспринимаются как символические сигналы. Некоторые пользователи увидели в этом жесте отражение доверительных отношений между Москвой и Пекином





