Ролан Гаррос – 2026, Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке в четвёртом круге

📆6/1/2026 8:15 AM
championat
В четвёртом круге турнира Ролан Гаррос норвежец Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке, на тай-брейке второго сета случился судейский скандалобыграл норвежца Каспера Рууда. 19-летний бразилец впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее он не проходил дальше третьего круга.

Ролан Гаррос – 2026, Каспер Рууд проиграл Жоао Фонсеке в четвёртом круге, на тай-брейке второго сета случился судейский скандал обыграл норвежца Каспера Рууда (7:5, 7:6, 5:7, 6:2) в четвёртом круге « Ролан Гаррос ». 19-летний бразилец впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Ранее он не проходил дальше третьего круга. Фонсека – первый бразилец со времён легендарного Густаво Куэртена, попавший в восьмёрку сильнейших на грунтовом мэйджоре. Дальше Жоао сыграет с другим дебютантом стадии – 20-летним чехом Якубом Меньшиком, который выбил россиянина Андрея Рублёва

