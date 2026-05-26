Ролан Гаррос. На турнире сыграют известные теннисисты

На теннисном турнире Ролан Гаррос сыграют многие известные спортсмены, включая Осаку, Гауфф и Медведева. Анна Калинская сыграет с Лоис Буассон в первом круге, а Йович сразится с Еала.

В частности, Анна Калинская сыграет с Лоис Буассон в первом круге, а Йович сразится с Еала. В остальных матчах сеянных особой интриги не наблюдается. Ветеран Зигемунд с Осакой, скорее всего, не сможет справиться с жарой, а остальные топы получили в соперницы довольно проходных теннисисток. На этом фоне стоит отметить, что Медведев выбыл с турнира, а Циципас вышел во второй круг.

Кроме того, Уолтон победил Медведева на турнире, что стало для него большим успехом. Медведев признался, что знает, почему он не всегда играет хорошо на этом турнире, но не хочет, чтобы это звучало как оправдание. На матче с Зигемунд Осака вышла на корт в золотом платье с пайетками, а на разминку - в корсете и пышной юбке. Кроме того, на центральном корте сыграют Джокович и Швентек, Хачанов - первый запуск, Рублев - второй, а Андреева - последний





