Родители из Петербурга жалуются на магазин «Русское железо» за проданным им компьютером с дешёвыми деталями

Семья из Петербурга купила 12-летнему сыну компьютер за 70 тысяч рублей как подарок за окончание школы без троек. Через четыре дня после покупки в системном блоке сгорел SSD-накопитель. Магазин предложил либо ремонт, либо замену, но отказался вернуть деньги. Родители считают, что им продали компьютер из дешёвых деталей под видом нормального игрового. Сейчас они готовят заявление в полицию.
Семья из Петербурга купила 12-летнему сыну компьютер за 70 тысяч рублей как подарок за окончание школы без троек. Правда уже через четыре дня после покупки в системном блоке сгорел SSD-накопитель.
Об этом SHOT ПРОВЕРКЕОни отвезли компьютер обратно в магазин «Русское железо», где поломку подтвердили. Ему предложили либо ремонт, либо замену. Родители попросили вернуть деньги, написали заявление, но магазин десять дней их игнорировал, а потом сказал: компьютер починим, деньги возвращать не будем. По словам женщины, сын изначально выбирал другой ПК, но менеджер уговорил купить именно этот — якобы с теми же характеристиками и гарантией.
Семья считает, что им продали компьютер из дешёвых деталей под видом нормального игрового. Сейчас родители готовят заявление в полицию. В отзывах на этот магазин другие покупатели тоже жалуются на похожую схему: приходишь за одним компьютером, а тебе советуют другой — дороже и хуже. Когда же техника ломается, вернуть деньги гораздо сложнее, чем уговорить человека купить
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