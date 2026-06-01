Родилась уникальная четверня девочек в Петербурге, в Китае пятерня близнецов

Родилась уникальная четверня девочек в Петербурге, в Китае пятерня близнецов
📆6/1/2026 12:14 PM
📰lifenews_ru
В День защиты детей из петербургского роддома выписали домой уникальную четверню — четырёх девочек, родившихся с вероятностью один на 17 миллионов. Аню, Соню, Василису и Настю лично поздравил губернатор Александр Беглов. Они уехали на подаренной Lada Largus, Это первая в России монохориальная тетраамниотическая четверня: малышки развились из одной оплодотворённой яйцеклетки, имеют одинаковый набор хромосом и одну общую плаценту. Девочки появились на свет 2 апреля и почти два месяца провели под наблюдением врачей. При рождении их вес составлял от 1,3 до 1,6 килограмма, но сейчас сестрёнки окрепли и готовы к домашней жизни.В подарок от города семья получила ключи от автомобиля «Лада Ларгус», укомплектованного четырьмя детскими креслами. Родителям также положены все меры социальной поддержки, а помогать им будут городские социальные службы. в Китае 24-летняя жительница Синьцзян-Уйгурского автономного округа родила пятерню — одного мальчика и четырёх девочек — в Уханьском госпитале «Чжуннань». Вероятность естественного зачатия пятерых близнецов составляет примерно один случай на 60 миллионов. Главный врач отделения акушерства с почти 40-летним стажем Ли Цзяфу признался, что это самое большое количество детей при многоплодной беременности, которое ему доводилось принимать.

