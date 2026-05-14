Родители обвиняют воспитателей в халатности и невызова скорой помощи после резонансного случая в Махачкале

Родители девочки, пострадавшей в детсаду №22, обвиняют воспитателей в халатности и невызова скорой помощи. Кроме того, они утверждают, что воспитатели не сообщили им о случившемся и ребёнка забрал дедушка. Врачи говорят, что палец можно было спасти при своевременном вызове скорой, но ребёнок попал в больницу слишком поздно.

Как рассказали SHOT родители, ребёнок истекал кровью несколько часов. Малыши, ставшие свидетелями происходящего, плакали и кричали от страха, а теперь наотрез отказываются идти в сад.

Более того, сегодня воспитатели ясельной группы якобы заявили о бойкоте занятий и не пустили детей в группу. Возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». После резонансного случая в Махачкале проверят все детские сады региона — специалисты оценят не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние. Между тем в детской республиканской клинической больнице имени Кураева опровергли версию об отрезанном пальце.

В медучреждении сообщили, что у ребёнка была отсечена ногтевая фаланга, и по характеру это рвано-ушибленная, а не резаная рана.

«По характеру, это рвано-ушибленная рана. Но не резаная», — сообщили ТАСС в медучреждении. Напомним, 8 мая 2026 года в одном из дошкольных учреждений города девочка получила травму стопы; родители обнаружили повреждения уже дома и немедленно доставили ребёнка в больницу. Трагедия произошла в детсаду №22 — девочка лишилась пальца на ноге.

Родители утверждают, что воспитатели не вызвали скорую и не сообщили им о случившемся; ребёнка забрал дедушка, и, когда дома сняли обувь, часть пальца буквально выпала из колготок. По словам врачей, палец можно было спасти при своевременном вызове скорой, но ребёнок попал в больницу слишком поздно, и пришить ткани уже не удалось.





