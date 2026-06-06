Родители будут получать ежегодную премию и повышение пособий на детей

Марина Ким, первый зампред комитета Госдумы по информполитике, заявила, что женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Она напомнила, что если девушка рожает ребёнка, она получает материнскую плату, которая является родительской зарплатой, например, в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда. Кроме того, власти намерены повысить пособия по уходу за ребёнком до полутора лет и выплачивать ежегодную премию родителям. Максимальный размер в некоторых случаях достигнет 189 тысяч рублей.

Женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Она напомнила, что если девушка рожает ребёнка, она получает материнскую плату, которая является родительской зарплатой, например, в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда. Сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля. По мнению парламентария, материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания. Депутат отметила, что женщина, воспитывающая ребёнка, выполняет множество функций, связанных с уходом, воспитанием и развитием детей.

Кроме того, власти намерены повысить пособия по уходу за ребёнком до полутора лет и выплачивать ежегодную премию родителям. Максимальный размер в некоторых случаях достигнет 189 тысяч рублей





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Матерь Дети Зарплата Пособия Родительская Зарплата

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В России за сутки выявили 4 696 заразившихся коронавирусом⚡️В России за сутки коронавирусом заразились 4 696 человек. Общее количество инфицированных достигло 966 189:

Read more »

Forbes: судьба десятков поставленных Киеву БТР Stryker остается неизвестнойСША передали Украине 189 таких машин.

Read more »

Победная серия продолжилась! Сборная России в праздничный день разгромила белорусов«Сухая» серия Артемия Плешкова прервалась на 189-й минуте.

Read more »

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РоссииНовые рестрикции включают ограничения против 189 танкеров

Read more »

Швейцария вслед за ЕС расширила санкционный список против РоссииВ него включили 17 физических лиц и 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятие

Read more »

Абдулвахабов победил нокаутом Багова в поединке за титул чемпиона гран‑при АСАБоец ММА Абдул‑Азиз Абдулвахабов победил техническим нокаутом Али Багова на турнире АСА 189 в Грозном.

Read more »