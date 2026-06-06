Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Родители будут получать ежегодную премию и повышение пособий на детей

Family And Children News

Родители будут получать ежегодную премию и повышение пособий на детей
МатерьДетиЗарплата
📆6/6/2026 6:12 AM
📰lifenews_ru
36 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 68%

Марина Ким, первый зампред комитета Госдумы по информполитике, заявила, что женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Она напомнила, что если девушка рожает ребёнка, она получает материнскую плату, которая является родительской зарплатой, например, в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда. Кроме того, власти намерены повысить пособия по уходу за ребёнком до полутора лет и выплачивать ежегодную премию родителям. Максимальный размер в некоторых случаях достигнет 189 тысяч рублей.

Женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Она напомнила, что если девушка рожает ребёнка, она получает материнскую плату, которая является родительской зарплатой, например, в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда. Сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля. По мнению парламентария, материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания. Депутат отметила, что женщина, воспитывающая ребёнка, выполняет множество функций, связанных с уходом, воспитанием и развитием детей.

Кроме того, власти намерены повысить пособия по уходу за ребёнком до полутора лет и выплачивать ежегодную премию родителям. Максимальный размер в некоторых случаях достигнет 189 тысяч рублей

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Матерь Дети Зарплата Пособия Родительская Зарплата

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В России за сутки выявили 4 696 заразившихся коронавирусомВ России за сутки выявили 4 696 заразившихся коронавирусом⚡️В России за сутки коронавирусом заразились 4 696 человек. Общее количество инфицированных достигло 966 189:
Read more »

Forbes: судьба десятков поставленных Киеву БТР Stryker остается неизвестнойForbes: судьба десятков поставленных Киеву БТР Stryker остается неизвестнойСША передали Украине 189 таких машин.
Read more »

Победная серия продолжилась! Сборная России в праздничный день разгромила белорусовПобедная серия продолжилась! Сборная России в праздничный день разгромила белорусов«Сухая» серия Артемия Плешкова прервалась на 189-й минуте.
Read more »

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РоссииЕС одобрил 17-й пакет санкций против РоссииНовые рестрикции включают ограничения против 189 танкеров
Read more »

Швейцария вслед за ЕС расширила санкционный список против РоссииШвейцария вслед за ЕС расширила санкционный список против РоссииВ него включили 17 физических лиц и 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятие
Read more »

Абдулвахабов победил нокаутом Багова в поединке за титул чемпиона гран‑при АСААбдулвахабов победил нокаутом Багова в поединке за титул чемпиона гран‑при АСАБоец ММА Абдул‑Азиз Абдулвахабов победил техническим нокаутом Али Багова на турнире АСА 189 в Грозном.
Read more »



Render Time: 2026-06-06 09:13:34