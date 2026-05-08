Родина стала восьмым клубом из Москвы в истории РПЛ

«Родина» впервые вышла в высший дивизион России после победы над «Челябинском» в 33-м туре Лиги PARI. Это событие сделало «Родина» восьмой клубом из Москвы в истории высшего дивизиона. В РПЛ выступают «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а ранее в разные годы участниками турнира были «Торпедо», «Асмарал» и «Москва». ФК «Москва» выступал в элите под разными названиями: сначала как «Торпедо-ЗИЛ», затем как «Торпедо-Металлург», а уже позже – как «Москва».

« Родина » стала 8-м клубом из Москвы в истории высшего дивизиона России. Команда Хуана Диаса впервые вышла в РПЛ : в 33-м туре Лиги PARI москвичи обыграли «Челябинск» (2:0) и гарантировали себе прямое повышение за тур до конца сезона.

