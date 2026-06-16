Родители звезд: как они назвали своих детей

Aif.ru собрал рассказы звезд, чем руководствовались их папа и мама, давая им их имена. Некоторые знаменитости признавались, что назвали своих детей в честь известных людей, событий или фильмов.

Вопрос, как назвать новорожденного , для каждого родителя имеет символическое значение. Aif.ru собрал рассказы звезд , чем руководствовались их папа и мама, давая им их имена . Гладиатор, священник, грек Актер Спартак Мишулин признавался, что назван в честь римского гладиатора Спартака, который поднял восстание.

Эту идею подал дядя актера — брат его мамы Александр Мишулин, профессор истории, написавший монографию про восстание Спартака. Другой известный артист Савелий Крамаров говорил, что родители дали ему имя в честь дедушки по отцовской линии. В честь деда назвали и Аристарха Ливанова. У родственника была трагическая судьба.

Его, православного священника, расстреляли в 1930-е. Все подробности этого преступления актер узнал только в 1980-х, когда открыли архивы. И тогда же он получил документы о реабилитации дедушки, который был невиновен. Есть Аристарх и среди представителей молодого поколения актеров — Аристарх Венес ("Кадетство", "Закон каменных джунглей", "Пятница" "Водоворот").

Он также получил свое имя в честь деда из Греции — Аристархоса Венеса. Во Вторую мировую мужчина сражался против фашистов, а после Победы уехал в СССР, где сократил в своем имени несколько букв, став Аристархом. Поэт и новогодняя ёлка Сергея Безрукова, который, по опросам зрителей, один из самых популярных актеров страны, родители назвали в честь поэта Сергея Есенина, которого ему в итоге выпало сыграть в телесериале.

Актриса Мария Миронова получила свое имя в честь бабушки — народной артистки СССР Марии Владимировны Мироновой, мамы актера Андрея Миронова. А вот актриса Ёла Санько ("Кухня", "Домашний арест" и др. ) получила свое необычное имя в честь новогодней ёлки. С лесной красавицей у родителей актрисы связаны романтические воспоминания.

Они познакомились в военное время накануне Нового года. И тогда же вместе впервые нарядили елку. Но, когда они пришли делать первые документы для новорожденной дочери, им посоветовали убрать букву "к", чтобы получилась нежная и женственная Ёла.

"Касабланка" и шведская актриса Актриса Ингрид Олеринская обязана своим именем любви родителей к фильму "Касабланка", где блистала шведская актриса Ингрид Бергман. Ещё одна актриса — Агриппина Стеклова — не сразу поняла всю красоту своего имени, которое ей дали в честь бабушки. В школе предпочитала называть себя Аней. Но со временем оценила изюминку, какую ей придает необычное имя, и всем сердцем полюбила его. Оцените материал Оставить комментарий (0





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