Родины игры в мяч в Мезоамерике

Современный футбол родился в Англии, однако его предки игры есть и в других странах. В Италии играли в флорентийский кальчо, инуиты играли в аксактук на льду, в Японии была игра кэмари. А в 2004-м Йозеф Блаттер заявил, что древнейший предок футбола появился 2300 лет назад в провинции Шаньдун в Китае и назывался цуцзюй. Его предок игры был и в Центральной Америке. Местные народы по-разному его называли: олломалистли у ацтеков, пиц у майя, таладзи у сапотеков. В любом случае это не было простым развлечением: игра носила сакральный смысл, помогала решать конфликты, а иногда становилась предметом ставок, где на кону могла быть даже свобода.

Современный футбол родился в Англии, однако его предки игры есть и в других странах. В Италии играли в флорентийский кальчо, инуиты играли в аксактук на льду, в Японии была игра кэмари.

А в 2004-м Йозеф Блаттер заявил, что древнейший предок футбола появился 2300 лет назад в провинции Шаньдун в Китае и назывался цуцзюй. Его предок игры был и в Центральной Америке. Местные народы по-разному его называли: олломалистли у ацтеков, пиц у майя, таладзи у сапотеков. В любом случае это не было простым развлечением: игра носила сакральный смысл, помогала решать конфликты, а иногда становилась предметом ставок, где на кону могла быть даже свобода





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