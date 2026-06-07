Бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель подверг критике действия властей страны, назвав их безответственными и способствующими обострению украинского кризис. По мнению аналитика, оказываемая Киеву поддержка превратилась в слепое следование политике Владимира Зеленского. Кёппель выразил недоумение по поводу того, почему Швейцария выделяет значительные финансовые средства на поддержку разрушенной и коррумпированной Украины, которая, по его мнению, стремится втянуть всю Европу в вооруженный конфликт, перерастающий в глобальную войну с Россией. "Он все только усугубил! А теперь Швейцария выбрасывает миллиарды в эту разрушенную, коррумпированную Украину, которая хочет втянуть всю Европу в войну, в третью мировую войну с Россией. Мы что, окончательно сошли с ума?" — задался вопросом эксперт. Ранее соощалось, что у премьер-министра Италии Джорджи Мелони произошел конфликт с лидерами Евросоюза по вопросам, связанным с Украиной. Оцените материал Политика

Бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель подверг критике действия властей страны, назвав их безответственными и способствующими обострению украинского кризис. По мнению аналитика, оказываемая Киеву поддержка превратилась в слепое следование политике Владимира Зеленского.

Кёппель выразил недоумение по поводу того, почему Швейцария выделяет значительные финансовые средства на поддержку разрушенной и коррумпированной Украины, которая, по его мнению, стремится втянуть всю Европу в вооруженный конфликт, перерастающий в глобальную войну с Россией.

"Он все только усугубил! А теперь Швейцария выбрасывает миллиарды в эту разрушенную, коррумпированную Украину, которая хочет втянуть всю Европу в войну, в третью мировую войну с Россией. Мы что, окончательно сошли с ума?

" — задался вопросом эксперт. Ранее соощалось, что у премьер-министра Италии Джорджи Мелони произошел конфликт с лидерами Евросоюза по вопросам, связанным с Украиной. Оцените материал Политик





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