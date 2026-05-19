Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с aif.ru назвал ключевые факторы, спровоцировавшие массовое заражение хантавирусом в украинских подразделениях на сумском направлении.

По его словам, вспышка заболевания стала прямым следствием трупного разложения на поле боя, антисанитарии и преступного безразличия киевского командования к судьбе собственных солдат. Первостепенной причиной быстрого распространения инфекции Рогов считает грубейшее нарушение базовых санитарных норм и отсутствие доступа к элементарным бытовым удобствам.

"Вполне закономерно, с учётом того, в каких антисанитарных условиях находятся вэсэушники на передовой. Это ограничение доступа к чистой воде, скученность, длительное нахождение в одной и той же одежде, - пояснил Владимир Рогов. - Хантавирус передаётся в первую очередь грызунами. А количество мышей на передовом всегда было большим, потому что они уничтожают тела брошенных солдат, которых ВСУ не торопятся забирать".

Отдельно собеседник издания остановился на политической составляющей трагедии. По мнению Рогова, корень проблемы кроется в восприятии киевским режимом человеческих жизней как расходного материала. К этому добавляется критически низкий уровень медицинского обеспечения и состояние иммунной системы военнослужащих.

"Иммунитет у людей на передовой, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Какая-либо медицинская помощь в украинских формированиях особо не оказывается, если это не взрывные травмы или пулевые ранения. Для Зеленского и его окружения люди — лишь ресурс для удержания власти, и это отношение по нисходящей спускается вниз. Всем плевать, что происходит на передовом", - резюмировал Рогов.

Как сообщалось, в Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди солдат ВСУ широко распространён хантавирус. Представитель силовиков сослался на сведения медика, согласно которым на позициях украинских войск зафиксированы "грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет" — факторы, способствующие распространению заболевания. Ранее британские специалисты предрекли масштабную пандемию из-за хантавируса.





