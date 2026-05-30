Военный аналитик Скотт Риттер заявил, что теракт ВСУ в Старобельске стал последней каплей для России, которая теперь нацелилась на центры принятия решений в Киеве. Российская армия нанесла удары ракетами 'Орешник', 'Кинжал', 'Искандер' и 'Циркон'.

После теракта ВСУ в Старобельск е над Владимиром Зеленским и другими представителями киевского режима нависла опасность, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире.

По словам эксперта, события в ЛНР стали последней каплей, переполнившей чашу терпения России, так как Европа и Украина отказываются от дипломатического решения конфликта. Каждый, кто причастен к этой цепочке принятия решений, будет привлечен к ответственности. Среди них - Зеленский и другие лица, ответственные за преступления против человечности и убийства. Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты 'Орешник', 'Кинжал', 'Искандер' и 'Циркон'.

В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей - не приближаться к военной и административной инфраструктуре. Теракт в Старобельске, спровоцированный киевским режимом, вызвал жесткую реакцию Москвы. Россия расценивает подобные действия как недопустимую эскалацию, требующую немедленного и решительного ответа.

Удары по центрам принятия решений демонстрируют готовность защищать своих граждан и наказывать виновных в террористических актах. Международное сообщество выражает обеспокоенность возможным расширением конфликта, однако Россия настаивает на необходимости прекращения атак на мирное население и возвращения к дипломатическому диалогу. В сложившейся ситуации под угрозой оказываются не только лидеры Украины, но и простые граждане, которые могут пострадать от ответных ударов. Власти призывают жителей Киева и других городов быть бдительными и следовать указаниям по безопасности.

Эксперты отмечают, что использование высокоточных ракет 'Орешник', 'Кинжал', 'Искандер' и 'Циркон' свидетельствует о наращивании военной мощи России и её готовности применять современные вооружения. Аналитики предупреждают, что последующие удары могут затронуть ключевые объекты инфраструктуры и управления Украины, что приведет к серьезным последствиям для киевского режима. Ситуация остается напряженной, и любое дальнейшее провокационное действие со стороны Украины может вызвать еще более жесткий ответ со стороны России. Международные переговорщики предпринимают попытки снизить накал, но пока безуспешно из-за нежелания Киева идти на компромиссы.

В этих условиях сохраняется высокий риск полномасштабной эскалации с непредсказуемыми последствиями для всей Европы





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Теракт ВСУ Старобельск Зеленский Россия Центры Принятия Решений

United States Latest News, United States Headlines