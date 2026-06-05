Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Литва, Латвия и Эстония, допуская украинские беспилотники в своё воздушное пространство, стали активными участниками конфликта и создали повод для войны.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что пропуск украинских беспилотников через воздушное пространство стран Прибалтики создал casus belli , что делает эти государства активными участниками конфликт а.

По словам Риттера, Литва, Латвия и Эстония уже стали врагами России и фактически участвуют в боевых действиях, даже если официально отрицают это. Он подчеркнул, что такие действия создают непосредственную угрозу национальной безопасности РФ и могут привести к эскалации напряжения. В последнее время украинские дроны неоднократно фиксировались в воздушном пространстве прибалтийских стран, что вызывает обеспокоенность Москвы.

Хотя официальные представители этих государств утверждают, что не давали разрешения Киеву использовать их территорию для атак на российские объекты, Риттер считает, что бездействие или недостаточная реакция на нарушения равносильны соучастию. Он отметил, что подобная политика уже привела к созданию casus belli, и если не принять ответных мер, ситуация будет только ухудшаться. Эксперты напоминают, что casus belli - это формальный повод для объявления войны, который ранее использовался в международных отношениях для оправдания военных действий.

Заявление Риттера отражает растущую напряжённость между Россией и странами Балтии, которые активно поддерживают Украину. В ответ на это МИД России ранее предупреждал, что любое участие прибалтийских государств в конфликте будет рассматриваться как враждебный акт, влекущий за собой соответствующие последствия. Ситуация усугубляется тем, что границы России с Прибалтикой являются одними из самых напряжённых в регионе. Уже сейчас фиксируются многочисленные нарушения воздушного пространства со стороны НАТО, а теперь и украинские дроны появляются в этом районе.

Риттер призывает российское руководство адекватно реагировать на угрозу, в том числе возможными превентивными мерами. В противном случае, по его мнению, страны Прибалтики продолжат провоцировать Москву, что может привести к полномасштабному конфликту. Некоторые аналитики считают, что заявления Риттера - это отражение взглядов части американского истеблишмента, которая выступает за более жёсткую позицию в отношении России. Однако другие эксперты полагают, что такие высказывания лишь подливают масла в огонь и не способствуют деэскалации.

В любом случае, инциденты с беспилотниками в Прибалтике становятся серьёзным вызовом для европейской безопасности и требуют внимания со стороны международного сообщества. Риттер известен своими неоднозначными заявлениями о конфликте на Украине. Он часто критикует действия западных стран и предупреждает о рисках их вовлечения в прямую конфронтацию с Россией. Его слова находят отклик среди тех, кто считает, что НАТО уже перешла красные линии, поддерживая Киев.

В то же время оппоненты обвиняют Риттера в распространении дезинформации и подыгрывании российской пропаганде. Таким образом, заявление бывшего разведчика подчёркивает, что ситуация с украинскими дронами в небе Прибалтики - это не просто технический инцидент, а политический сигнал, который может иметь далеко идущие последствия. Москва, очевидно, будет использовать эти аргументы для ужесточения своей риторики и, возможно, для принятия конкретных мер в отношении стран Балтии. Время покажет, насколько серьёзной окажется реакция российского руководства и как это повлияет на общую ситуацию в регионе





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Скотт Риттер Прибалтика Casus Belli Украинские Дроны Конфликт

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