Риски беременности при приеме лекарств: мнение профессора Евгении Ших

Подробный разбор групп эмбриотоксических и тератогенных препаратов, которые делают беременность опасной, и рекомендации по выбору надежных методов контрацепции.

Вопрос планирования семьи и защиты от нежелательной беременности становится особенно острым, когда женщина проходит курс интенсивного медикаментозного лечения. Как отмечает член-корреспондент РАН, профессор и заведующая кафедрой клинической фармакологии Евгения Ших, существуют определенные группы лекарственных средств, при приеме которых необходимость в надежной контрацепции становится жизненно важной.

Согласно данным исследования Индекс женского здоровья 2026, значительная часть женщин по-прежнему полагается на барьерные методы или прерванный половой акт. Однако эффективность презервативов при обычном использовании составляет около 85 процентов, а прерванный акт и вовсе считается крайне ненадежным, так как каждая четвертая или пятая женщина, использующая этот метод, беременеет в течение года. В ситуациях, когда беременность противопоказана по медицинским причинам, такие методы могут оказаться фатальными.

Медицинские противопоказания к зачатию обычно связаны с тем, что развитие плода в условиях приема определенных препаратов может привести к тяжелым последствиям для здоровья ребенка или самой матери. В фармакологии выделяют две основные группы опасных средств: эмбриотоксические и тератогенные препараты. Эмбриотоксическое действие проявляется в первые две-три недели после зачатия. В этот критический период лекарства могут вызвать структурные или функциональные нарушения на клеточном уровне, что зачастую приводит к самопроизвольному выкидышу.

К таким средствам относятся противоопухолевые препараты, некоторые виды мочегонных, сульфаниламиды, минералокортикоиды и противосудорожные средства. Хотя некоторые антибиотики, например макролиды, считаются безопасными, многие другие требуют крайней осторожности, поэтому тщательное изучение инструкции и консультация с лечащим врачом являются обязательными условиями безопасности. Гораздо более опасными являются тератогенные препараты, воздействие которых приводит практически к стопроцентному развитию врожденных уродств и тяжелых патологий. Наибольший риск возникает в период с третьей по восьмую неделю беременности, когда формируются основные органы и системы плода.

Особое внимание профессор Ших уделяет системным ретиноидам, которые применяются при лечении тяжелых форм акне. Эти препараты настолько опасны, что врачи рекомендуют избегать зачатия в интервале от шести месяцев до двух лет после окончания курса терапии. История знает страшный пример использования подобных средств — трагедия с талидомидом, который назначался беременным от токсикоза и бессонницы, привела к рождению тысяч детей с отсутствующими конечностями и множественными пороками развития. Список препаратов с выраженным тератогенным действием весьма обширен.

К ним относятся антидепрессанты и другие психотропные вещества, определенные классы антибиотиков, такие как тетрациклины и аминогликозиды, а также средства для лечения аутоиммунных заболеваний, включая препараты от псориаза и ревматоидного артрита. Также опасны антикоагулянты, статины для снижения уровня холестерина, иммуносупрессоры, применяемые после трансплантации органов, и химиотерапевтические средства при онкологии. Тревожным фактором является рост потребления этих лекарств в России.

Статистика за 2025 год показывает увеличение продаж системных ретиноидов на 24 процента, а спрос на противосудорожные препараты в первом полугодии вырос на 31,4 процента по сравнению с прошлым годом. Учитывая, что многим пациентам требуется пожизненная терапия такими средствами, выбор максимально надежного метода контрацепции становится не просто рекомендацией, а строгим медицинским требованием для сохранения здоровья будущих поколений





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