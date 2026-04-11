Риск тропических лихорадок от комаров Aedes в России минимален, но активизация клещей вызывает опасения

В южных регионах России выявлены комары рода Aedes, способные переносить тропические лихорадки, однако риски заражения минимальны. Одновременно с этим наблюдается активизация клещей и перебои с вакцинацией от энцефалита, что вызывает опасения. Сообщается о появлении устойчивых к среде клещей-мутантов.

Комары рода Aedes, потенциальные переносчики возбудителей тропических лихорадок, уже обосновались на территории юга России, однако существующие риски заражения населения от этих насекомых оцениваются как минимальные. Об этом стало известно 11 апреля благодаря заявлению Александра Лукашева, директора Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, сделанному в интервью информационному агентству РИА Новости.

Ученый уточнил, что комары Aedes попали в Россию в 2008 году и с тех пор успешно адаптировались к местным климатическим условиям. Важно подчеркнуть, что за все время наблюдений случаев вспышек тропических лихорадок, передаваемых этими комарами, на территории Российской Федерации зарегистрировано не было. Также, согласно прогнозам, в ближайшем будущем вероятность возникновения подобных вспышек крайне мала. Это объясняется комплексным подходом к контролю за популяциями комаров, а также эффективностью существующих профилактических мер и системы эпидемиологического надзора.\В то же время, текущая эпидемиологическая обстановка в России характеризуется повышенным вниманием к активности других переносчиков инфекций – клещей. В частности, в центральных регионах страны и в Сибири наблюдается сезонная активизация клещей, что вызывает определенную обеспокоенность среди населения и специалистов. Параллельно с этим, в ряде регионов страны зафиксированы перебои с поставками вакцины от клещевого энцефалита, что создает дополнительные риски для граждан, планирующих выезды в лесные массивы и зоны повышенной активности клещей. Ситуация осложняется сообщениями о появлении в южных регионах России так называемых клещей-мутантов, отличающихся повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. Биолог Дмитрий Сафонов в своем интервью сообщил о выявлении этих клещей, подчеркнув их способность выживать в экстремальных условиях, включая высокие температуры, длительное отсутствие пищи и воздействие инсектицидных препаратов. Укус таких клещей, по мнению специалиста, может представлять повышенную опасность, вплоть до риска заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой. Это требует повышенного внимания к профилактике и ранней диагностике клещевых инфекций.\В контексте этих событий крайне важно подчеркнуть необходимость соблюдения мер предосторожности и информирования населения о существующих рисках. Рекомендации включают в себя использование репеллентов, ношение защитной одежды при посещении лесных массивов, регулярные осмотры тела после прогулок на природе, а также своевременную вакцинацию от клещевого энцефалита (при наличии вакцины в регионе). Кроме того, необходимо усилить контроль за качеством и доступностью средств защиты от клещей, а также активизировать работу по информированию населения о симптомах заболеваний, передаваемых клещами. Важную роль в этой работе играет сотрудничество между медицинскими учреждениями, органами власти и средствами массовой информации. Регулярное обновление информации о текущей эпидемиологической обстановке, оперативное реагирование на возникающие угрозы и проведение профилактических мероприятий помогут снизить риски для здоровья населения и обеспечить защиту от опасных инфекций.





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Комары Aedes Тропические Лихорадки Клещи Клещевой Энцефалит Конго-Крымская Геморрагическая Лихорадка Вакцинация Эпидемиология Безопасность

United States Latest News, United States Headlines

Ибицу атаковали переносящие опасные вирусы комарыИспанский остров Ибица столкнулся с нашествием обычных комаров, а также «тигровых» вида Aedes albopictus, которые являются разносчиками множества вирусов, включая денге, чикунгуньи, желтой лихорадки и лихорадки Зика. Об этом сообщает The Sun .

Read more »

Комаров привлекают красный, оранжевый и черный цветаКомаров привлекают красный, оранжевый и черный цвета. Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за поведением самок комаров вида Aedes aegypti, разносящих вирус Зика и желтую лихорадку:

Read more »

В Париже впервые проводят обработку от комаров, переносящих вирус денге. Из-за глобального потепления они уже захватили почти всю Францию — Meduza1 сентября 2023 года в Париже впервые начали обработку от комаров, переносящих вирус денге, — Aedes albopictus (азиатских тигровых комаров). Это произошло после того, как у жителя города, вернувшегося из путешествия, обнаружили денге. Власти решили опрыскать инсектицидом деревья, зеленые зоны и другие места, где могут находиться комары, в радиусе 150 метров от дома заболевшего.

Read more »

Лихорадка Денге пришла в Европу: стоит ли бояться россиянамГлобальное потепление климата стало одной из причин распространения переносчиков заболеваний, которые раньше выживали только в теплых краях. И если еще несколько лет назад лихорадка Денге считалась чисто тропической хворью, то теперь она все чаще принимает европейское лицо. Азиатский тигровый комар Aedes Albopictus стал распространяться на юге Европы, а теперь потихоньку завоевывает и север. Может ли опасный кровососущий прижиться в России? Об этом «МК» узнал у экспертов.

Read more »

Слюна комара меняет иммунный ответ при заражении вирусом чикунгуньяУченые из Сингапура обнаружили, что слюнной пептид сиалокинин, выделяемый комарами рода Aedes, подавляет воспалительную реакцию организма при заражении вирусом чикунгунья, облегчая распространение вируса. Это открытие открывает перспективу для разработки новых противовирусных стратегий.

Read more »