Реформа семейной ипотеки в России с 1 июля

Обзор новых правил предоставления семейных ипотечных кредитов, включая дифференциацию ставок по количеству детей и новые ограничения для супругов.

С первого июля текущего года в Российской Федерации существенно изменятся условия программы семейной ипотеки. Согласно официальным заявлениям представителей Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, данные преобразования имеют целью прежде всего стимулирование рождаемости и поддержку многодетных семей.

В ведомстве подчеркнули, что новая стратегия направлена на создание более гибкой и справедливой системы распределения государственных субсидий. Одной из ключевых нововведений станет внедрение дифференцированной процентной ставки, размер которой будет напрямую зависеть от количества детей в семье. По предварительным данным, рассматривается следующая схема: семьи с одним ребенком смогут рассчитывать на кредит под 10 процентов годовых, родители двоих детей получат ставку в 6 процентов, а для семей с тремя и более детьми будет действовать максимально льготный тариф в 4 процента годовых.

Такой подход призван создать материальный стимул для расширения семьи, так как с появлением каждого нового ребенка финансовая нагрузка на семейный бюджет в виде ипотечных платежей будет снижаться. Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин в ходе пленарного заседания форума недвижимости под названием Движение отметил, что за последний месяц министерство и финансовый блок правительства смогли достичь консенсуса по вопросам выдачи ипотечных кредитов. В частности, были урегулированы сложные технические аспекты, что позволило найти компромиссное решение и избежать чрезмерного давления на строительную отрасль.

Ранее, в марте, премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу перед Минфином и Минстроем детально проработать предложения по модернизации программы до начала июля. Ожидается, что новая модель распределения ставок станет более эффективным инструментом социальной политики и позволит более точно адресовать помощь нуждающимся гражданам. Параллельно с этим глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение о необходимости сделать льготные ставки динамичными. Он предложил предусмотреть возможность их дополнительного снижения в случае, если Центральный банк РФ примет решение о понижении ключевой ставки.

По мнению депутата, это будет разумным шагом, так как рыночные условия меняются, и планка льготной ставки должна пересматриваться в соответствии с общим экономическим фоном. Если при текущих высоких показателях ключевой ставки ипотека под 10 процентов считается выгодной, то при ее снижении через год или два этот порог должен стать ниже, чтобы программа оставалась актуальной и привлекательной для граждан, планирующих расширение своего жилья. Еще одним важным изменением станет введение правила одной семьи — одной ипотеки.

Теперь супруги не смогут оформлять кредиты с государственной поддержкой по отдельности. Согласно новым правилам, они обязаны выступать созаемщиками по одному общему договору. Это решение было принято с целью пресечения различных схем злоупотребления льготами, когда члены одной семьи могли использовать программу несколько раз для разных целей. В Министерстве финансов подчеркнули, что данная мера сделает систему поддержки более справедливой и позволит направить ресурсы на тех граждан, которые действительно остро нуждаются в улучшении своих жилищных условий.

При этом закон по-прежнему будет позволять привлекать третьих лиц в качестве созаемщиков, если совокупного дохода супругов недостаточно для одобрения кредита банком. Стоит напомнить, что в целом программа семейной ипотеки рассчитана на период до 2030 года. На данный момент она позволяет заемщикам приобретать жилье под 6 процентов годовых. Право на такие условия имеют россияне, имеющие одного ребенка в возрасте до семи лет, родители с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьи, где есть ребенок с инвалидностью.

В рамках программы граждане могут покупать квартиры в новостройках или строящемся жилье у девелоперов, самостоятельно возводить частные дома или использовать подрядные организации. В некоторых городах с низким объемом строительства допускается покупка вторичного жилья. Лимиты по стоимости недвижимости составляют до 12 миллионов рублей для Московской и Санкт-Петербургской агломераций и до 6 миллионов рублей для всех остальных регионов страны.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20 процентов от общей стоимости объекта, а разницу между рыночной и льготной ставкой банку компенсирует государство из своего бюджета





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