Ресторан «Мао Бао» приостановил деятельность после массового отравления сальмонеллой

После визита в ресторан «Мао Бао» у 12-летнего мальчика поднялась температура и начались частые позывы в туалет, вскоре аналогичные симптомы проявились и у его отца. У матери и 5-летней дочери возникли сильные схваткообразные боли в животе. Женщина рассказала, что семья съела совсем немного — всего по одной булочке бао: с креветкой и с лососем. Основную часть пациентов доставили в больницу накануне, ещё нескольких человек увезли на скорой прямо из дома. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины, а следственное управление СК России по Ставропольскому краю сообщило, что организована процессуальная проверка по признакам преступления. Позже в краевом управлении Роспотребнадзора уточнили, что у девяти пациентов обнаружены маркеры сальмонелл, деятельность кафе приостановлена, проводятся проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований, а эпидемиологическое расследование продолжается.

