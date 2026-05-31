Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Ресторан «Мао Бао» приостановил деятельность после массового отравления сальмонеллой

Health News

Ресторан «Мао Бао» приостановил деятельность после массового отравления сальмонеллой
РесторанМассовое ОтравлениеСальмонелла
📆5/31/2026 4:14 PM
📰lifenews_ru
44 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 68%

После визита в ресторан «Мао Бао» у 12-летнего мальчика поднялась температура и начались частые позывы в туалет, вскоре аналогичные симптомы проявились и у его отца. У матери и 5-летней дочери возникли сильные схваткообразные боли в животе. Женщина рассказала, что семья съела совсем немного — всего по одной булочке бао: с креветкой и с лососем. Основную часть пациентов доставили в больницу накануне, ещё нескольких человек увезли на скорой прямо из дома. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины, а следственное управление СК России по Ставропольскому краю сообщило, что организована процессуальная проверка по признакам преступления. Позже в краевом управлении Роспотребнадзора уточнили, что у девяти пациентов обнаружены маркеры сальмонелл, деятельность кафе приостановлена, проводятся проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований, а эпидемиологическое расследование продолжается.

После визита в ресторан «Мао Бао» у 12-летнего мальчика поднялась температура и начались частые позывы в туалет, вскоре аналогичные симптомы проявились и у его отца.

У матери и 5-летней дочери возникли сильные схваткообразные боли в животе. Женщина рассказала, что семья съела совсем немного — всего по одной булочке бао: с креветкой и с лососем. Основную часть пациентов доставили в больницу накануне, ещё нескольких человек увезли на скорой прямо из дома. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины, а следственное управление СК России по Ставропольскому краю сообщило, что организована процессуальная проверка по признакам преступления. Позже в краевом управлении Роспотребнадзора уточнили, что у девяти пациентов обнаружены маркеры сальмонелл, деятельность кафе приостановлена, проводятся проверочные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований, а эпидемиологическое расследование продолжается

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Ресторан Массовое Отравление Сальмонелла Замедление Проверка Исследование

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Телескоп Алтайского оптико-лазерного центра получил уникальное зеркалоТелескоп Алтайского оптико-лазерного центра получил уникальное зеркалоДиаметр зеркала составляет 3,12 метра, а масса с оправой — почти 12 тонн.
Read more »

Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр БРИКС в ЮАРСборная России выиграла общекомандный зачет Игр БРИКС в ЮАРРоссияне завоевали 59 медалей (35-12-12).
Read more »

В России стартовали продажи смартфонов Realme 12 и Realme 12+В России стартовали продажи смартфонов Realme 12 и Realme 12+23 мая в России состоялся официальный старт продаж смартфонов Realme 12 5G и 12+ 5G.
Read more »

Алонсо помог «Реалу» выжить вдесятером. После этой странной красной ХейсенаАлонсо помог «Реалу» выжить вдесятером. После этой странной красной Хейсена12 из 12!
Read more »

Турнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой, Синдаров разошелся миром с Накамурой, другие результатыТурнир претендентов. 12-й тур. Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой, Синдаров разошелся миром с Накамурой, другие результаты12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претендентов.
Read more »

Турнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграла вничью с Музычук, Лагно проиграла Асаубаевой, другие партииТурнир претенденток. 12-й тур. Горячкина сыграла вничью с Музычук, Лагно проиграла Асаубаевой, другие партии12 апреля прошел 12-й тур шахматного турнира претенденток.
Read more »



Render Time: 2026-05-31 19:14:58