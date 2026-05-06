Реорганизация лыжных федераций России: финансовая автономность и кадровые перспективы

Лыжные ГонкиЕлена ВяльбеДмитрий Свищев
📆5/6/2026 1:51 PM
📰sportsru
Елена Вяльбе рассказала о деталях объединения лыжных федераций, сохранении раздельных счетов для спонсоров и будущем ведущих российских лыжников Большунова и Коростелева.

В российском спорт ивном сообществе происходят значительные структурные изменения, направленные на оптимизацию управления лыжными видами спорт а. В центре внимания оказалась грядущая реорганизация и объединение нескольких федераций в одну общую структуру.

Одним из ключевых моментов этого процесса стало выдвижение депутата Государственной Думы Дмитрия Свищева на пост главы новой объединенной организации. В случае его официального избрания, иерархия будет выглядеть следующим образом: Свищев займет пост председателя, в то время как Елена Вяльбе, нынешний глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), станет его заместителем, сосредоточив все свое внимание и административные ресурсы на курировании именно лыжных гонок. Этот шаг призван создать синергию между различными дисциплинами, сохранив при этом профессиональную экспертизу в каждой из них.

Особое внимание в ходе этой трансформации уделяется финансовым аспектам и взаимодействию с коммерческими партнерами. Елена Вяльбе детально разъяснила ситуацию со спонсорством, подчеркнув, что объединение федераций не означает слияние их бюджетов в единый неразделимый фонд. По ее словам, ФЛГР сохранит высокую степень автономности в вопросах финансов. Все действующие спонсоры и партнеры, которые поддерживали федерацию лыжных гонок до этого момента, останутся привязаны именно к этому подразделению.

Принцип общего котла или единой копилки в данном случае не применяется: у каждой структуры сохраняется свой отдельный расчетный счет. Такой подход был продиктован в том числе и требованиями самих партнеров. Вяльбе отметила, что в ходе переговоров с такими гигантами, как 'Лукойл' и 'Фосагро', возникли закономерные вопросы. Компании, инвестирующие в конкретный вид спорта, не всегда готовы спонсировать все остальные направления лыжного спорта в рамках одной большой организации.

Сохранение раздельного финансирования позволило снять эти опасения и гарантировать стабильность партнерских отношений. Что касается новых поступлений, то была достигнута предварительная договоренность: если Дмитрию Свищеву удастся привлечь дополнительные средства, которые будут предназначены для всех шести лыжных видов спорта, то эти ресурсы будут распределяться поровну между всеми участниками объединения. Однако и здесь предусмотрена гибкость — в случае возникновения критических проблем у какого-либо из направлений, помощь будет оказана в приоритетном порядке именно туда.

Такая модель управления позволяет сочетать справедливость распределения с оперативной поддержкой нуждающихся подразделений. Говоря о внутренней политике и командном взаимодействии, Елена Вяльбе продемонстрировала свою принципиальную позицию. Она открыто заявила, что несмотря на административную подчиненность Свищеву, она не намерена жертвовать интересами своих спортсменов и федерации. Вяльбе подчеркнула, что Дмитрий Александрович прекрасно знаком с ее твердым характером и knows, что в ситуациях, требующих защиты интересов лыжных гонок, она будет отстаивать их максимально решительно, невзирая на должностные ранги.

Эта эмоциональная и честная манера общения подчеркивает серьезный подход к делу и стремление к максимально эффективному результату для российского спорта. Отдельным важным блоком в обсуждении стали перспективы ведущих российских атлетов. Елена Вяльбе выразила полную уверенность в будущем Александра Большунова, отметив, что спортсмен сейчас находится в самом расцвете своих сил. По ее прогнозам, Большунов останется ключевой фигурой в национальной команде как минимум до 2030 года и сможет привезти новые медали с предстоящих Олимпийских игр.

В то же время позиция в отношении другого спортсмена, Коростелева, оказалась более критической и наставительной. Вяльбе отметила, что потенциал Коростелева огромен, и он мог бы стать еще более яркой звездой мирового масштаба, если бы в его активе уже были олимпийские награды. По мнению главы ФЛГР, сейчас спортсмену необходимо немного снизить градус публичности, притухнуть и сфокусироваться на изнурительных тренировках, чтобы выйти на новый уровень мастерства.

Таким образом, руководство федерации сочетает стратегическое планирование развития организации с индивидуальным подходом к подготовке каждого лидера команды

