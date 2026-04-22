Религиозный рэкет: на Бали мошенники обманывают туристов с помощью вымышленных духовных обрядов

На Бали преступники вымогают деньги у туристов и бизнесменов, используя религиозные ритуалы как инструмент шантажа и запугивания. Эксперты предупреждают о новой опасной тенденции в сфере туризма.

На индонезийском острове Бали , который традиционно считается одним из самых популярных туристических направлений в мире, возникла новая и крайне изощренная схема мошенничества. Злоумышленники начали активно использовать глубокое уважение приезжих к местным религиозным традициям и обрядам для выманивания крупных денежных сумм. По словам российского девелопера Тимофея, который проживает на острове и хорошо знаком с изнанкой местного рынка недвижимости, аферисты действуют крайне артистично.

Они облачаются в традиционные саронги и приходят к туристам, арендующим виллы, под видом местных жрецов или духовных наставников. В ходе визита мошенники устраивают целое представление с использованием благовоний, подношений и песнопений, убеждая жильцов, что дом находится под защитой неких духов, которые не примут новых обитателей без специального ритуала очищения. Ситуация усугубляется тем, что стоимость подобных услуг либо не обсуждается заранее, либо магическим образом возрастает сразу после завершения церемонии. В качестве оправдания аферисты ссылаются на якобы сложный и крайне капризный характер местных духов, требующих дополнительных даров и финансовых затрат. Жертвами подобных схем становятся не только обычные отдыхающие, но и иностранные предприниматели. Владельцам ресторанов, кафе и салонов красоты внушают, что без проведения сакральных действий их бизнес будет обречен на провал, а клиенты будут обходить заведение стороной. Более того, зачастую преступники действуют в сговоре с коррумпированными местными чиновниками. Предпринимателям прямо намекают, что получение всех необходимых разрешений на работу невозможно без проведения такого ритуала. Таким образом, люди оказываются загнанными в угол и вынуждены платить дань, чтобы сохранить легальность своего бизнеса и избежать необоснованных проверок со стороны властей. Подобные методы вымогательства, основанные на эксплуатации культурных особенностей, не являются уникальным явлением в сфере туристического криминала. Похожие схемы можно наблюдать и в других частях света, где алчность преступников не знает границ. К примеру, недавний отчет издания The Times пролил свет на ситуацию на Эвересте, где сформировалась целая преступная сеть проводников. Они наживаются на спасательных операциях, убеждая неопытных альпинистов имитировать признаки горной болезни, чтобы воспользоваться вертолетом. В худших случаях гиды даже подмешивают туристам сомнительные вещества в еду, чтобы искусственно вызвать недомогание и выставить счет за экстренную эвакуацию. Все эти истории объединяет одно: преступники профессионально используют уязвимость людей, будь то их страх перед сверхъестественным или беспокойство за собственное здоровье, превращая путешествия в опасную ловушку





