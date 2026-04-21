Религиозные скандалы и падение рейтингов: политический кризис Дональда Трампа

Администрация Дональда Трампа сталкивается с падением поддержки на фоне скандалов из-за ИИ-изображений, конфликта с папой римским и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Критическая ситуация на Ближнем Востоке и неуклонный рост цен на энергоносители в сочетании с инфляционными процессами наносят серьезный удар по политическим рейтингам администрации Дональда Трампа. Президент, который в ходе своей предвыборной кампании давал избирателям обещания мира и экономического процветания, сегодня сталкивается с жесткой реальностью, не соответствующей его прошлым декларациям.

Помимо внешнеполитической нестабильности, положение главы Белого дома осложняется серией громких религиозных скандалов, которые вызывают недоумение даже среди его самых преданных сторонников. Центральным событием последних дней стала публикация президентом в социальных сетях сгенерированного искусственным интеллектом изображения, на котором он предстает в образе, имеющем явные мессианские черты. На картинке Трамп изображен излучающим божественный свет на фоне американских бомбардировщиков и государственного флага. В свое оправдание президент заявил, что это не был образ Христа, а скорее аллегория на работу врачей Красного Креста. Однако аналитики и интернет-пользователи единогласно признали это объяснение вымышленным, так как на изображении нет ни единого символа гуманитарной организации. В социальных сетях, включая платформу Truth Social, начался массовый исход сторонников, которые обвинили главу государства в богохульстве и попытке примерить на себя роль спасителя человечества, что вызвало волну негодования среди религиозно настроенных граждан. Ситуация обострилась после публичной критики папы римского Льва XIV. Трамп открыто выразил свое недовольство позицией понтифика относительно иранского кризиса, заявив, что папа проявляет излишнюю мягкость и не понимает геополитических угроз. Подобные выпады привели к консолидированному осуждению со стороны высшего духовенства католической церкви США. Архиепископ Пол Коакли прямо заявил о недопустимости уничижительных высказываний в адрес Святейшего Отца. Учитывая, что значительная часть электората движения MAGA состоит из практикующих католиков, подобные действия президента выглядят как политическое самоубийство. Статистика подтверждает этот тренд: если еще в феврале деятельность Трампа одобряли 68 процентов его избирателей, то сейчас этот показатель упал до 48 процентов. Продолжающееся напряжение в отношениях с Тегераном и растущее разочарование верующих американцев ставят под серьезный вопрос перспективы Трампа на будущих этапах политической гонки, так как текущий курс администрации идет вразрез с ключевыми ценностями, на которых строилась его избирательная кампания





