Владимир Шевченко, ректор МИФИ, в эфире 'Россия 24' рассказал о важности разработки сверхточных ядерных часов и их роли в решении фундаментальных задач, включая поиск темной материи и раскрытие тайн космоса. Обсуждались также неудачи в космических экспериментах и факторы успеха Илона Маска.

Ректор Национального исследовательского ядерного университета ' МИФИ ' Владимир Шевченко подчеркнул критическую важность новых стандартов измерения времени, указывая на их ключевую роль в продвижении фундаментальных исследований. Это заявление прозвучало в рамках программы 'Горизонты атома' на телеканале ' Россия 24 '. В настоящее время в ' МИФИ ' активно ведется работа над разработкой ультра-точных ядерных часов, что является важным шагом в освоении передовых научных рубежей.

Шевченко отметил, что текущие исследования, такие как изучение ядерного стандарта частоты на основе перехода в изотоп тория 229, хотя и находятся на ранней стадии, представляют собой значительный вклад в науку. До создания наручных часов на основе этой технологии предстоит пройти долгий путь, однако уже сейчас ясно, что новые стандарты измерения времени откроют широкие возможности для новых исследований и разработок. Эти исследования имеют решающее значение не только для развития технологий, но и для решения глобальных научных задач, таких как поиск темной материи и раскрытие тайн Вселенной. \В контексте обсуждения перспектив развития науки и технологий, Шевченко подчеркнул важность междисциплинарного подхода и сотрудничества между различными научными группами и учреждениями. Он отметил, что успех в создании новых технологий, в частности, ядерных часов, во многом зависит от объединения усилий физиков, инженеров и специалистов в других областях науки. Ректор 'МИФИ' также обратил внимание на необходимость привлечения молодых ученых и исследователей, подчеркнув, что будущее науки во многом зависит от их таланта и стремления к знаниям. Важно отметить, что создание сверхточных часов имеет не только научное, но и практическое значение. Они могут быть использованы в различных областях, включая навигацию, связь и другие технологические системы, требующие высокой точности. Шевченко выразил уверенность в том, что исследования в области ядерных часов приведут к новым открытиям и технологическим прорывам, которые окажут значительное влияние на развитие общества. В заключение своего выступления он призвал к активному участию в развитии науки и технологий, подчеркнув, что только совместными усилиями можно достичь значительных результатов.\Кроме того, в программе обсуждались недавние события, связанные с космическими исследованиями, в частности, упоминалось о неудачном эксперименте с полетом мышей в капсуле 'Бион-М' №2. Было отмечено, что десять мышей не пережили этот полет. Также в эфире прозвучало мнение экспертов о факторах успеха Илона Маска, где подчеркивалось, что его успех отчасти связан с тем, что его не услышали в России. Эти события подчеркивают сложность и многогранность современных научных исследований, а также важность осторожного подхода и тщательного планирования в любых экспериментах. Обсуждение этих тем, наряду с достижениями в области ядерных часов, свидетельствует о стремлении к комплексному развитию науки и технологий, охватывающему различные направления исследований. Важно понимать, что прогресс в одной области часто стимулирует развитие в других, создавая синергетический эффект. Таким образом, исследования в области ядерных часов не только открывают новые возможности для фундаментальной науки, но и вносят вклад в развитие космических исследований и других передовых технологий. Эти достижения подчеркивают важность постоянного финансирования научных исследований, поддержки талантливых ученых и создания благоприятной среды для инноваций. Обсуждаемые темы – это лишь часть большого пути, который предстоит пройти человечеству в познании мира





