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Ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

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Ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
Нижегородский Государственный АгротехнологичесИгорь ВоротниковЗлоупотребление Должностными Полномочиями
📆6/3/2026 11:58 AM
📰Vedomosti
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Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. В результате он получил взятки в размере более 1 млн руб. за незаконное оформление документов о поступлении студентов и выдачу документов об образовании без фактического обучения.

Суд признал виновным ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова в злоупотреблении должностными полномочиями. В результате он получил взятки в размере более 1 млн руб. за незаконное оформление документов о поступлении студентов и выдачу документов об образовании без фактического обучения.

В качестве наказания ему назначен штраф в размере 3 млн руб. и в течение пяти лет запрещено заниматься осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях. Кроме того, суд признал виновным в других преступлениях, связанных с злоупотреблением должностными полномочиями, получением взяток и присвоении чужого имущества

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Нижегородский Государственный Агротехнологичес Игорь Воротников Злоупотребление Должностными Полномочиями Получение Взяток

 

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