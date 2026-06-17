Рекордное количество антисемитских инцидентов в Германии

В Германии зафиксировано рекордное количество антисемитских инцидентов. Согласно ежегодному отчету Федерального объединения центров изучения и документирования, в 2025 году регистрирующие службы зафиксировали в общей сложности 8725 случаев антисемитизма. Это на девять инцидентов больше, чем в 2024 году.

В Германии зафиксировано рекордное количество антисемитских инцидентов. Согласно ежегодному отчету Федерального объединения центров изучения и документирования, в 2025 году регистрирующие службы зафиксировали в общей сложности 8725 случаев антисемитизм а.

Это на девять инцидентов больше, чем в 2024 году. Среди задокументированных случаев - четыре факта крайне жестокого насилия, в 178 других случаях пострадавшие подверглись физическому нападению. Наряду с массовыми рассылками (103 случая), угрозами (257) и насилием (178) Ближнем Востоке послужило поводом для многих людей антисемитски высказываться или нападать на евреев. Для сравнения: в 2023 году число антисемитских инцидентов составило 4886, а двумя годами ранее - 2610.

В 2025 году в Германии было зарегистрировано преступлений на политической почве на 2% больше, чем годом ранее. Произошел резкий всплеск левого экстремизма, хотя правоэкстремистских преступлений по-прежнему больше. Новая карта показывает 15 000 мест, связанных с еврейской жизнью в Германии. Важные места, исторический контекст и перспективы еврейской культуры представлены на платформе Jewish Places.

Обновленный сайт и просветительская кампания рассказывают о прошлом и настоящем. 9 ноября 2023 года - 85-я годовщина





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Антисемитизм Германия Рекордное Количество Инцидентов Еврейская Культура Политика

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