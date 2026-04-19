Рекрутер предложил москвичке «служебный роман» за 400 тысяч рублей

33-летняя жительница Москвы отказалась от вакансии ассистента руководителя, когда узнала, что помимо документооборота от нее требовалось вступить в «служебный роман» с начальником. Аналогичное предложение получила фрилансерша в Казани.

В Москве 33-летняя Виктория, по сообщению SHOT, столкнулась с шокирующим предложением о работе. В поисках вакансий через интернет она откликнулась на объявление о позиции ассистента руководителя.

Вскоре с ней связался некий Алексей, представившийся рекрутером. Он сообщил, что ее кандидатура заинтересовала потенциального работодателя, и предложил должность с зарплатой в 400 тысяч рублей и официальным трудоустройством.

Виктория уже была готова принять предложение, но Алексей внезапно раскрыл истинные детали вакансии. Помимо стандартных обязанностей, связанных с документооборотом, одним из ключевых требований стало участие в так называемом «служебном романе» с начальником.

По словам рекрутера, руководитель был свободен, симпатичен и доброжелателен. Столкнувшись с таким неприемлемым условием, москвичка сразу же заподозрила подвох, осознав, что ей предлагают роль содержанки или эскортницы, и решительно отказалась от дальнейшего собеседования.

Эта история не единична. Подобный случай произошел и в Казани. Там одна из фрилансерш получила на форуме предложение о «подработке»: ей предлагалось выступить в роли спутницы для состоятельного айтишника на важном мероприятии.

Девушка также предпочла отказаться от такого сомнительного предложения.

Эксперты в области трудоустройства настоятельно рекомендуют всем соискателям проявлять повышенное внимание при ознакомлении с описаниями вакансий. Особую осторожность следует соблюдать в случаях, когда обещания по зарплате кажутся чрезмерно щедрыми и не соответствуют обычным рыночным условиям для аналогичных позиций.

Нередко за привлекательными цифрами скрываются неприемлемые или незаконные требования, целью которых является эксплуатация человека. Отказ от такого сотрудничества является единственно верным решением, позволяющим сохранить достоинство и избежать потенциальных проблем.

Стоит отметить, что ранее одна из представительниц сферы эскорта поделилась своим мнением относительно профессиональной деятельности клиентов, раскрыв топ-5 профессий мужчин, которые чаще всего обращаются за услугами сопровождения. Согласно ее данным, основными клиентами являются строители, занимающие руководящие должности, сотрудники банковской сферы и IT-индустрии, успешные бизнесмены, а также представители государственных структур и правоохранительных органов, включая полицейских.

Эти наблюдения подчеркивают, что подобные предложения и спрос на них существуют в различных социальных и профессиональных кругах.





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Работа Вакансия Рекрутинг Сексуальные Домогательства Эскорт

United States Latest News, United States Headlines

