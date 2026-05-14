В России разработаны рекомендации для школ для беременных и школ по грудному вскармливанию, которые предусматривают проведение пяти занятий в разные периоды беременности. Среди ключевых показателей эффективности таких программ названы снижение числа абортов, акушерских осложнений и количества родов с помощью кесарева сечения.

Рекомендации предусматривают проведение пяти занятий в разные периоды беременности: одно — в первом триместре, одно — во втором и ещё три — в третьем. Документ был направлен письмом Минздрава России от 2 апреля 2026 года.

В материалах описаны организационные вопросы работы школ для беременных и программ по грудному вскармливанию, а также темы занятий и методологические основы подготовки будущих родителей.

«В МР описаны организационные вопросы проведения школ для беременных и школ по грудному вскармливанию», — говорится в документе. Среди ключевых показателей эффективности таких программ названы снижение числа абортов, акушерских осложнений и количества родов с помощью кесарева сечения. Ранее стало известно, какие пособия по беременности и родам положены россиянкам в 2026 году. Максимальная выплата может достигать почти 956 тысяч рублей.

При осложнённой одноплодной беременности максимальная сумма достигает 1,065 миллиона рублей. Если будущая мать ждёт двух или трёх детей — до 1,324 миллиона рублей. За пять лет пособие увеличилось в 2,8 раза.





