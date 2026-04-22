Рекордная продажа: поместье с историей «Лица со шрамом» выставлено на продажу за 237 миллионов долларов
НедвижимостьМайами-ДейдДжон Девани
📆4/22/2026 11:33 PM
Инвестор Джон Девани выставил на продажу участок земли в Майами-Дейд, ранее принадлежавший пилоту, связанному с наркокартелем, и использовавшийся в качестве локации для съемок фильма «Лицо со шрамом». Цена – рекордная для округа.

Инвестор Джон Девани выставил на продажу участок земли в округе Майами-Дейд за рекордные 237 миллионов долларов. Этот участок, площадью 2,38 акра, является частью обширного поместья, которое Девани приобрел в 2003 году за 30 миллионов долларов.

Покупка включала в себя дом и прилегающие территории общей площадью более 9,6 тысяч квадратных метров, а также вертолетную площадку. Интерес к этому объекту недвижимости подогревается его богатой историей и знаменитыми владельцами, а также тем, что он служил декорацией для культового фильма «Лицо со шрамом». Девани, стремясь получить максимальную прибыль от своей давней инвестиции, надеется найти покупателя, готового оценить уникальность и престиж этого места.

Участок представляет собой исключительную возможность для тех, кто ищет роскошную недвижимость в одном из самых востребованных районов мира. Особенностью поместья является не только его размер и расположение, но и наличие вертолетной площадки, что делает его особенно привлекательным для людей с высокими требованиями к мобильности и комфорту. История этого места уходит корнями в 80-е годы, когда оно принадлежало пилоту Роберто Стридингеру, впоследствии осужденному за участие в наркоторговле.

Однако, несмотря на темное прошлое, поместье приобрело известность благодаря кинематографу, став местом съемок знаменитого фильма Брайана Де Пальмы. Сохранившиеся элементы интерьера, такие как стеклянный лифт, мраморные поверхности и высокие потолки, напоминают о былой роскоши и гламуре. Продажа этого участка может установить новый стандарт цен на недвижимость в округе Майами-Дейд и привлечь внимание инвесторов со всего мира. Девани, известный своими успешными инвестициями в недвижимость, уверен, что сможет найти покупателя, который оценит все преимущества этого уникального объекта.

Он подчеркивает, что это не просто земля, а часть истории и культуры, которая может стать ценным активом для своего нового владельца. Помимо участка, выставленного на продажу, Девани владеет остальной частью поместья, которое продолжает приносить ему доход от аренды и других видов деятельности. Он планирует использовать вырученные средства от продажи для финансирования новых инвестиционных проектов. В то же время, на рынке недвижимости наблюдается повышенный интерес к роскошным объектам, что создает благоприятные условия для успешной сделки.

Ожидается, что продажа участка Девани станет одним из самых громких событий в мире недвижимости в этом году. Покупатель сможет не только приобрести эксклюзивную недвижимость, но и стать частью элитного сообщества Майами-Дейд. Этот район известен своей развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни и привлекательным климатом. Поэтому, инвестиции в недвижимость здесь считаются надежным и выгодным способом сохранения и приумножения капитала.

Девани уверен, что его поместье станет идеальным местом для жизни и отдыха для тех, кто ценит комфорт, роскошь и престиж. Он также отмечает, что это уникальная возможность приобрести недвижимость с богатой историей и культурным наследием. Продажа участка сопровождается активной рекламной кампанией, которая направлена на привлечение внимания потенциальных покупателей со всего мира. Девани сотрудничает с ведущими агентствами недвижимости, которые имеют большой опыт работы с элитными объектами.

Параллельно с этим, в Лос-Анджелесе вдова Оззи Осборна, Шэрон, также решила продать семейное поместье, которое они приобрели в 2015 году за 11,85 миллиона долларов. Этот особняк, построенный в 1920-х годах, выставлен на рынок за 17 миллионов долларов. Площадь поместья составляет около 2 тысяч квадратных метров, из которых более 900 приходятся на главный дом. Продажа поместья Осборнов также свидетельствует о тенденции к пересмотру активов и поиску новых инвестиционных возможностей в сфере недвижимости.

Оба случая демонстрируют, что даже знаменитости и успешные инвесторы не застрахованы от необходимости оптимизации своего портфеля и получения прибыли от своих инвестиций

Недвижимость Майами-Дейд Джон Девани Лицо Со Шрамом Рекордная Цена Шэрон Осборн Роскошная Недвижимость Инвестиции

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Украина ввела новые санкции в связи с выборами в Госдуму в КрымуУкраина ввела новые санкции в связи с выборами в Госдуму в КрымуУкраина ввела новые санкции в связи с выборами в Госдуму в Крыму. Рестрикции распространились на 237 человек:
Read more »

В России выявили более 40 тысяч новых случаев коронавирусаВ России выявили более 40 тысяч новых случаев коронавирусаЗа последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев коронавируса (вчера было 38 058). Скончались 1 237 пациентов (накануне было 1 239).
Read more »

Ройвэл решением судей победил Морено в главном бою турнира UFC Fight Night в МехикоАмериканец Брэндон Ройвэл одержал победу над мексиканцем Брэндоном Морено в главном поединке турнира UFC Fight Night 237, который прошел в Мехико.
Read more »

В ДНР за неделю обезвредили 237 украинских беспилотниковНад Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой за прошедшую неделю было обнаружено и перехвачено 237 беспилотников ВСУ. Взрывотехники...
Read more »

Москвичи выбрали самые красивые отреставрированные доходные домаМосквичи выбрали самые красивые отреставрированные доходные домаБолее 237 тысяч жителей столицы поучаствовали в выборе самого красивого отреставрированного доходного дома.
Read more »

Количество занимающихся бодибилдингом в России выросло на 585 тысяч человек в 2025 году, согласно отчету МинспортаКоличество занимающихся бодибилдингом в России выросло на 585 тысяч человек в 2025 году, согласно отчету Минспорта1 215 237 человек занимаются бодибилдингом в России.
Read more »



