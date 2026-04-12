Парламентские выборы в Венгрии сопровождаются рекордной явкой избирателей и ростом поддержки оппозиционного лидера Петера Мадьяра. Наблюдатели отмечают высокий интерес к голосованию, в то время как эксперты выражают опасения относительно возможных нарушений и вмешательства извне. Ставки на победу оппозиции высоки, а результаты выборов могут оказать значительное влияние на политическую ситуацию в стране.

Согласно данным, опубликованным в 11:00 по местному времени 12 апреля, явка избирателей составила 37,98 процента. Этот показатель значительно превышает результаты предыдущих лет, где явка к аналогичному времени составляла 16,89 процента. Это означает, что всего за два часа количество проголосовавших увеличилось более чем в два раза, что свидетельствует о резком росте активности избирателей в утренние часы.

К 13:00 по местному времени наблюдалась рекордная явка на выборах, что привело к длительным очередям на избирательных участках, где избиратели ожидали возможности опустить свои бюллетени в урны для голосования. Одна из избирательниц выразила уверенность в наступлении новой эры для своей страны. На фотографиях видно, как люди стоят в очередях, ожидая возможности проголосовать на парламентских выборах, проходящих в Венгрии, в Будапеште, 12 апреля 2026 года. Наблюдатели отмечают, что такая динамика может указывать на потенциально высокую общую явку. Для сравнения, на парламентских выборах 2022 года явка составила около 70 процентов. \Параллельно с этим поступают сообщения с платформы для ставок Polymarket, согласно которым вероятность того, что лидер оппозиции Петер Мадьяр станет следующим премьер-министром Венгрии, превысила 80 процентов в ходе голосования. Также сообщается, что мэр города Боч от партии «Фидес» Михал Секе-Тот, являвшийся сторонником действующего премьер-министра Виктора Орбана, перешел на сторону оппозиции в день выборов и отдал свой голос за Мадьяра, о чем информирует Telegram-канал «Obozrevatel.ua». Отмечается, что в связи с выборами в Венгрии на платформе для ставок было совершено сделок на общую сумму около 67 миллионов долларов. Петер Мадьяр заявил после голосования на одном из избирательных участков в Будапеште: «Я здесь, чтобы победить». Он также подчеркнул, что Европа приближается к серьезному кризису, и Венгрии необходимо сильное национальное единство для того, чтобы противостоять этому кризису. \Кроме того, политик отметил, что во время избирательной кампании ему и его сторонникам пришлось столкнуться, или, по крайней мере, жить с еще одним нововведением — иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба. По его словам, решающий момент наступит после оглашения результатов выборов. Он задался вопросом, сорвется ли Европа с цепи и начнет ли она предпринимать попытки силой или другими методами, направленными на то, чтобы «добивать» Венгрию. Дипломат Мирошник также заявил, что в России внимательно следят за выборами, которые, по его мнению, вряд ли пройдут без нарушений. Особую обеспокоенность вызывают специалисты по организации протестов, которые, по данным источника, были отправлены в Венгрию





