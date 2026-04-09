Рекордный матч в МХЛ: «Чайка» против «Ирбиса» и борьба в плей-офф КХЛ

Четвертый матч серии плей-офф МХЛ между «Чайкой» и «Ирбисом» стал самым продолжительным в истории, а «Металлург» вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

Четвертый матч серии 1/8 финала плей-офф Молодежной хоккей ной лиги ( МХЛ ) между нижегородской «Чайкой» и казанским «Ирбисом» вошел в историю как самый продолжительный в турнире. Ледовое противостояние, состоявшееся 8 апреля в Нижнем Новгороде, закончилось драматичной победой гостей лишь в пятом овертайме, с итоговым счетом 3:2. Чистое игровое время этого невероятного матча достигло 142 минуты и 49 секунд, что стало абсолютным рекорд ом для МХЛ .

Предыдущий рекорд, зафиксированный в марте 2019 года, принадлежал матчу между екатеринбургским «Авто» и уфимским «Толпаром», который длился 122 минуты и 56 секунд. Новый рекорд превзошел предыдущий почти на 20 минут, что говорит о высочайшей воле к победе и невероятной физической подготовке обеих команд, продемонстрировавших предельную выносливость на протяжении более чем двух часов напряженной борьбы на льду. Этот матч, безусловно, войдет в золотой фонд истории Молодежной хоккейной лиги, как пример истинного спортивного духа и невероятного упорства. Команды продемонстрировали не только мастерство владения шайбой, но и умение сохранять хладнокровие в самых критических ситуациях, выдерживая колоссальное психологическое давление. Зрители, присутствовавшие на арене и следившие за трансляцией, стали свидетелями захватывающего зрелища, которое надолго останется в их памяти. Нельзя не отметить самоотверженную игру вратарей обеих команд, которые, несмотря на усталость, демонстрировали высокий уровень мастерства, отражая многочисленные броски и сохраняя интригу до последних секунд. Этот матч стал настоящим испытанием для игроков, тренеров и болельщиков, подтвердив, что хоккей – это игра для настоящих мужчин, способных бороться до конца. \В параллель с этим историческим событием, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) продолжаются напряженные матчи плей-офф. Магнитогорский «Металлург» 1 апреля одержал победу над новосибирской «Сибирью» в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина, обеспечив себе путевку в следующий раунд турнира. Матч завершился со счетом 1:0, что говорит о высоком уровне обороны и тактической грамотности команды «Металлург». Эта победа стала результатом упорной работы команды, ее стремления к достижению поставленной цели. В свою очередь, хоккеист ЦСКА Павел Карнаухов поделился своими впечатлениями о старте плей-офф КХЛ, отметив эмоциональный характер первого матча и расчетливую тактику во втором.





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Хоккей МХЛ КХЛ Плей-Офф Рекорд

United States Latest News, United States Headlines