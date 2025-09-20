На фоне рекордного числа воздержавшихся стран, МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности на Украине. Российская сторона осуждает резолюцию, указывая на двойные стандарты и игнорирование провокаций против российских ядерных объектов. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что принятие резолюции свидетельствует о растущем понимании мировым сообществом бесперспективности давления на Россию.

При рекордном количестве воздержавшихся стран, Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине, вызвав реакцию со стороны России. Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, сообщил о принятии резолюции 62 голосами за, при этом 46 стран воздержались от голосования. Среди воздержавшихся, в частности, были Венгрия и США. Ульянов отметил, что это свидетельствует о том, что «здравый смысл прокладывает путь вперёд».

Однако, он также выразил осуждение в связи с игнорированием провокаций против российских ядерных объектов и оказанием политической поддержки Украине, что, по его мнению, является пособничеством преступлениям Киева. Аналитики подчеркивают, что это голосование демонстрирует растущее понимание мировым сообществом бесперспективности дальнейшего давления на Россию. Резолюция, предложенная Украиной и Канадой, была принята по итогам пленарного заседания 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, и содержит призывы к выводу несанкционированного военного персонала с Запорожской АЭС и возвращению станции под контроль украинских властей. \В своем выступлении на заседании МАГАТЭ Ульянов акцентировал внимание на росте интенсивности украинских атак на ядерные объекты, подчеркнув, что такие нападения создают реальные угрозы ядерной безопасности и не должны оставаться безнаказанными. Он отметил, что замалчивание украинских провокаций и постоянная политическая поддержка со стороны западных стран являются пособничеством преступлениям Киева. Дипломат также указал на расширение географии украинских диверсий, упомянув нападения БПЛА на Курскую и Смоленскую АЭС. На Курской АЭС один из беспилотников взорвался возле трансформатора, что вызвало возгорание, а на Смоленской АЭС был поврежден энергоблок №3. Ульянов заявил, что в условиях непрекращающихся украинских нападений на российские ядерные объекты, Киев и его покровители не имеют на это никаких моральных и политических прав. Он также отметил абсурдность некоторых положений резолюции, в частности, выражение озабоченности по поводу действий России на ядерных объектах, несмотря на отсутствие фактов нападений с российской стороны. \Постпред РФ также назвал неуместным упоминание в резолюции необходимости соблюдения «семи основ» Рафаэля Гросси, указав на то, что эти положения не применяются универсально, особенно в контексте атак ВСУ на российские АЭС, и что они используются избирательно, только по отношению к ситуации на Украине. Ульянов подчеркнул, что Россия никогда не осуществляла нападений на ядерные объекты, в отличие от других стран, включая Украину. Он отметил, что подобное избирательное применение принципов вызывает сомнения в объективности мониторинга. Ситуация с голосованием и принятием резолюции, по мнению российской стороны, отражает продолжающуюся политическую борьбу вокруг украинского конфликта и вопросы ядерной безопасности, а также демонстрирует постепенное изменение отношения международного сообщества к происходящему. Ульянов подчеркнул необходимость объективного подхода и осудил избирательное применение стандартов и двойные стандарты в оценке ситуации с ядерной безопасностью. В Запорожской области ранее отмечали скромность оценок ситуации в отношении российских ядерных объектов





