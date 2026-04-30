Рекордная продажа Yangwang U9 Xtreme на автосалоне в Пекине

Электрокар Yangwang U9 Xtreme от BYD продан за 220 миллионов рублей, став самым дорогим автомобилем на автосалоне в Пекине и установив новый рекорд продаж.

На Пекинском международном автосалоне состоялось историческое событие – электрокар Yangwang U9 Xtreme , представляющий собой вершину инженерной мысли компании BYD , был продан за рекордную сумму, эквивалентную почти 220 миллионам рублей.

Эта сделка не только установила новый ценовой предел для серийных автомобилей BYD, но и стала самой дорогой сделкой в истории проведения автосалона в Пекине, как подтвердил генеральный менеджер по связям с общественностью группы BYD, Ли Юньфэй. Yangwang U9 Xtreme – это не просто автомобиль, это заявление о возможностях китайской автомобильной промышленности и ее стремлении к лидерству в области электромобилей. Ограниченный тираж в всего 30 экземпляров делает U9 Xtreme эксклюзивным объектом желания для коллекционеров и ценителей передовых технологий.

Уникальность этой модели подчеркнута тем, что на выставке был представлен лишь один экземпляр, который был лично передан новому владельцу главой BYD, Ван Чуаньфу. Этот жест символизирует важность события и признание достижений компании. Автомобиль обладает впечатляющими техническими характеристиками, которые полностью оправдывают его высокую стоимость. Заявленная мощность, превышающая 3000 лошадиных сил, в сочетании с передовой 1200-вольтовой электрической архитектурой, полностью активной подвеской DiSus‑X и усиленными карбон-керамическими тормозными дисками, обеспечивают непревзойденную динамику и управляемость.

U9 Xtreme – это не просто быстрый автомобиль, это технологический шедевр, который устанавливает новые стандарты в индустрии электромобилей. Прежде чем появиться на автосалоне, Yangwang U9 Xtreme уже успел продемонстрировать свои выдающиеся возможности на знаменитой Северной петле Нюрбургринга, где он установил новый рекорд для серийных электромобилей, показав время круга в 6 минут 59,157 секунды. Этот результат свидетельствует о высочайшем уровне инженерной проработки и эффективности автомобиля.

Кроме того, U9 Xtreme обновил рекорды на трассах в Чжучжоу, Чжухае и Чэнду, подтверждая свое превосходство в различных условиях. Эти достижения не только повысили престиж бренда Yangwang, но и укрепили позиции BYD как лидера в области электромобильных технологий. Разработка и производство U9 Xtreme потребовали значительных инвестиций и усилий со стороны команды BYD, и успех автомобиля является заслуженным признанием их труда.

Автомобиль представляет собой синтез передовых технологий и инновационного дизайна, что делает его одним из самых привлекательных и желанных электромобилей на рынке. В основе U9 Xtreme лежит стремление к совершенству и постоянному улучшению, что является ключевым принципом философии BYD. Компания не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать новые технологии и модели, чтобы удовлетворить растущие потребности своих клиентов и внести свой вклад в развитие экологически чистого транспорта.

Помимо U9 Xtreme, на автосалоне в Пекине бренд Yangwang представил еще одну новинку – четырехместный роскошный внедорожник U8L, который позиционируется как прямой конкурент Mercedes-Maybach GLS 600. Ориентировочная цена U8L превышает 1,3 миллиона юаней, что эквивалентно примерно 14,2 миллионам рублей. U8L сочетает в себе роскошь, комфорт и передовые технологии, предлагая своим владельцам непревзойденный уровень сервиса и удобства. Внедорожник оснащен просторным и роскошным салоном, выполненным из высококачественных материалов, а также передовыми системами безопасности и помощи водителю.

U8L является отличным примером того, как BYD стремится расширить свой модельный ряд и предложить своим клиентам широкий выбор автомобилей, отвечающих различным потребностям и предпочтениям. Представление U8L на автосалоне в Пекине подчеркивает амбиции BYD по завоеванию лидирующих позиций в сегменте роскошных внедорожников. Оба автомобиля, U9 Xtreme и U8L, демонстрируют инновационный подход BYD к разработке и производству автомобилей, а также ее стремление к созданию экологически чистого и устойчивого транспорта.

BYD продолжает инвестировать в исследования и разработки, чтобы создавать автомобили будущего, которые будут не только экологически безопасными, но и удобными, надежными и привлекательными для своих владельцев





В Китае начались продажи внедорожника BYD с логотипом из чистого золотаBYD начал продажи в КНР внедорожника Yangwang U8L с логотипом из чистого золота

BYD Yangwang U9 устанавливает рекорд скорости на немецкой трассеЭлектрический гиперкар BYD Yangwang U9 под управлением немецкого гонщика Марка Бассенга разогнался до 496,22 км/ч на трассе в Папенбурге, побив предыдущий рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+. Версия Xtreme также показала впечатляющее время на Северной петле Нюрбургринга.

Китайский гиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в миреГиперкар YangWang U9 побил рекорд максимальной скорости Bugatti

Китайский гиперкар установил новый рекорд НюрбургрингаYangwang U9 Xtreme стал самым быстрым серийным электромобилем Северной петли, пройдя ее менее чем за семь минут. Об этом сообщается в заявлении китайской компании BYD, выпускающей эту модель.Немецкий пилот Мориц Кранц за рулем U9 Xtreme проехал Северную Петлю 6 минут и 59,157 секунды.

Китайский электрокар против Bugatti: спор о рекорде скорости в автопромеКитайский электрокар Yangwang U9 Xtreme совершил попытку установить новый рекорд скорости, обогнав Bugatti Chiron Super Sport 300+. Однако, формальное признание рекорда остается под вопросом из-за соответствия критериям серийности. Анализ истории рекордов скорости и нюансы автопрома.

В Китае представили самый быстрый автомобиль в миреКитайский производитель спортивных автомобилей Yangwang (входит в автоконцерн BYD) на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября показал спецверсию спорткара Y9 с приставкой Xtreme, передает с места событий корреспондент «Известий».Эта модель считается самым быстрым серийным автомобилем на планете — в сентябре Yangwang Y9 Xtreme установил рекорд Гиннесса.

